ÃÏ²¼Å´¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¡Ä½ªÅÅ¤òÆ¨¤¹ÃË¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê»ëÅÀ±ÇÁü ¡È¾×·â¤Î¿¿¼Â¡É¤Ë¡Ö¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤ÃÏ²¼Å´ÉÝ¤¤¡×¡Ö¸«ÊÖ¤¹ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡½ªÅÅ¤òÆ¨¤¹ÃË¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê»ëÅÀ±ÇÁü¡Ä¤½¤Î¡È¾×·â¤Î¿¿¼Â¡É¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÏ²¼Å´¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÍÍ»Ò
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢CG±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¤¿¤¤¤é¤«¤±¤ë¡×¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ºîÉÊ¡£¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È»ëÅÀ±ÇÁü¡É¤À¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¡¢¥Õ¥ëCG¤Ç²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¡£¤ª¤è¤½2¥«·î¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»Ä¹âÉÔÂ¤ÎÉ½¼¨¤¬¸½¤ì¤ë½Ö´Ö¤È¡¢¾Ç¤ë¤è¤¦¤Ë»þ·×¤Ø¤È»ëÅÀ¤ò°Ü¤¹¾ìÌÌ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö¶äÅÄÀþ¡×¡ÖÆüÈæ»³Àþ¡×¡Ö´Ý¥Î³°Àþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´¤ÎÏ©ÀþÌ¾¤ä¡¢¡ÖÀÄÏ¡¥á¥È¥í¡×¤È¤¤¤¦Å´Æ»²ñ¼ÒÌ¾¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»¶¤é¤«¤Ã¤¿»Å»ö¾ì¤Î¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ä¶õ¤´Ì¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Ç¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤ÃÏ²¼Å´¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¸«ÊÖ¤¹ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï210Ëü·ï°Ê¾å¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë