Éð°Ð´äÃã¤Î¹á¤ê¤ÎÃæ¤ÇÍ§¹¥¿¼¤á¤ë¡¡ÃæÆü¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¿ÍÊ¸¸òÎ®²ñ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ2·î22Æü¡Û¿·²Ú¼Ò¤ÈºßÆüËÜÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬18Æü¤ËÅìµþ¤Ç¼çºÅ¤·¤¿ÃæÆü¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¿ÍÊ¸¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÃãÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÌÃÃã¤ÎÉð°Ð´äÃã¤ò¶¦¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤ÎÉº¤¦Ãæ¤ÇÍý²ò¤ÈÍ§¹¥¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡·ú¾Ê¤ÎÃãÍÕÀ¸»º¡¦ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Îßôè¬Ãã¶È¤¬Ãæ¹ñÃãÊ¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢ÃãÀÊ¤Ç¤Î¼Â±é¤äÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅ¸¼¨¡¢ÃãÊ¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ¹ñÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃãÀÊ¤Ç¤ÏÊ¡·ú¾ÊÉð°Ð»³¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤ë¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Î°ì¼ï¡¢Éð°Ð´äÃã¤¬Ãã»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£Éð°Ð´äÃã¤Ï2022Ç¯¤ËÃæ¹ñÃãÊ¸²½¤¬¹ñÏ¢¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÌÃÃã¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿¡Öµí³¡¡ÊÆù·Ë¡Ë¡×¡ÖÜâ½¡¡Ê¿åÀç¡Ë¡×¤Î2ÌÃÊÁ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¸Å¼°¤ÎÃºßä¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿´äÃãÆÃÍ¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ãæ¹ñÅÁÅý¤ÎÀ½Ããµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î°û¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ì¸ýÌÜ¤«¤é¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¡¢Í¾±¤¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ë¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°Ãã´ï¤È¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤Ë°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£°áÁõ¤âÃãÊ¸²½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Á×Âå¤Î½ñÀÒ¤òÌÏ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤ªÃã¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ä½½Æó»Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄêÃãÍÕ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÃã¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÅìÍÎÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÆüÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÐÊý¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÃãÊ¸²½¤Ï½ÅÍ×¤Ê·ü¤±¶¶¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤â¡¢Î¾¹ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ãã¤òÌ£¤ï¤¤¡¢´Õ¾Þ¤·¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÃãÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ä¶¨ÎÏ¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¤¤¿¡£