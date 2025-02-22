¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÄÅÄºê»ËÏº»á¡Ö¥¦¥§¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×¤Ë¸«²ò
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¦¥§¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ¤ò½ä¤êÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£±£¸Æü¤Ë¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤ª¤è¤½£²¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀÇÀ©¶¨µÄ¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢º£½µ¤Î¶¨µÄ¤ÇÍ¿ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡×¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¡×¤ÇÆñ¹Ò¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ½»»¤Î½¤Àµ°Æ¡×¤ÇÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤ò¾Ò²ð¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ö£±£·£¸Ëü±ß¡×¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö½é¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¡Ö£±£²£³Ëü±ß°Æ¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¿·¤¿¤Ê°Æ¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý£²£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¡Ö£±£¶£°Ëü±ß¡Ê¹±µ×ÅªÁ¼ÃÖ¡Ë¡×¡£Ç¯¼ý£µ£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¡Ö£±£³£³Ëü±ß¡Ê£²Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¡Ë¡×¤ÈÆóÃÊ³¬¤Î°ú¤¾å¤²°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬¿·¤¿¤ËÇ¯¼ý¶èÊ¬¤ò£´ÃÊ³¬¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë°Æ¤òÄó°Æ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡Ö»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÅÞÆâ¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤«¤é¸øÌÀÅÞ°Æ¤ò¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢ºòÆü¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤Ë¸øÌÀÅÞ°Æ¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÀ¿°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È°ìÀ¸·üÌ¿ÀâÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¡¢À¿°Õ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤ÇÅÞÍøÅÞÎ¬¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¶²¤é¤¯¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÑÀª¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢µîÇ¯£±£²·îÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÂ¦¤¬¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤ÈÍ×µá¤ò¼¡¡¹¤È¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñµÄ¤òÅÓÃæ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÇÄ´²ñÄ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤âÀ¯Ä´²ñÄ¹¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂ¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¡¢¤³¤³¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂ¾¤ÎÅÞ¡Ä¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤â°Ý¿·¤Î¿Í¤Ë¤·¤Æ¤âÎ©·û¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤ÎÊý¤Ê¤ó¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ïº£¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤òÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤è¤¦Èò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½ÀÆðÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤Ï¡Ö»²µÄ±¡¡ÊÁªµó¡Ë¤ò¹Í¤¨¤¿¤é»ä¤Ï£±£·£¸Ëü±ß¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬À¤ÏÀ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£