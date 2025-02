Hameeは、ムーミン80周年記念の特別デザインのモバイルバッテリー(5000mAh)を発売する。価格は4180円。

発売は2月下旬に予定されており、オンラインでの予約が可能。全国の小売店でも順次取り扱われる。

「ムーミン」小説1作目の出版80周年として、“The door is always open”をテーマにした3種類のデザインが用意される。サイズは縦11.2×横6.7×厚さ1cm、重量は115g。容量は3.7V/5000mAh。USB-Aポート1個、USB-Cポート1個を搭載する。また、USB-C to Aケーブルが付属する。