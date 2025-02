Red Bull RacingがHondaとタッグを組んでF1に挑む最後のシーズンとなる2025年。これを記念し、「Red Bull Showrun x Powered by Honda」が開催される。【画像】「Red Bull Showrun x Powered by Honda」開催!ドライバーはマックス・フェルスタッペンと角田裕毅(写真5点)Red Bull Showrunとは?F1マシンが公道を疾走するこのイベントがF1マシンで行われるのは、実に6年ぶり。前回は2019年、Red Bull RacingがHondaのパワーユニットを搭載して参戦していたシーズンに、明治神宮外苑で開催された。

ファミリーマート限定キャンペーン!

「Red Bull Showrun 限定デザイン缶」が登場!

Red Bull Racing × Honda、最後の年2019年から始まったRed Bull RacingとHondaのパートナーシップは、F1で63回の優勝、ドライバーズ選手権4回、コンストラクターズ選手権2回制覇という驚異的な成功を収めてきた。そして2025年シーズンをもって、このタッグは終了する。この”ラストイヤー”を記念し、Hondaへの感謝を込めて「Red Bull Showrun x Powered by Honda」が開催される。2025年開催「Red Bull Showrun x Powered by Honda」イベントには、マックス・フェルスタッペンが2021年にドライバーズタイトルを獲得した「RB16B」、そしてHondaが1965年にF1初優勝を果たした「RA272」が登場。ドライバーはマックス・フェルスタッペンと角田裕毅が務める(さらにF1マシンやドライバーの追加も予定されている)。F1マシンのスピード、エンジン音、匂い、そして迫力あふれる疾走感を間近で体感できる絶好の機会となる。会場やチケット情報は後日発表予定だ。イベント開催を記念し、2月18日(火)10:00 〜 3月3日(月)23:59 の期間中、全国のファミリーマートで対象のレッドブル商品を購入すると、抽選で以下の賞品が当たるキャンペーンを実施中だ。・F1日本GP会場内のVIPラウンジ & Red Bull Front Rowご招待(3組6名)・Red Bull Showrun x Powered by Honda & ドライバーとの特別体験(5組10名)・マックス・フェルスタッペン直筆サイン入り レゴ®テクニックRB20カーセット(25名)・Red Bull Racing / Racing Bulls 公式グッズセット(300名)また、ファミリーマートで対象のレッドブル商品を2缶以上同時購入すると、限定コレクターズカードが先着でもれなくもらえる。Red Bull Racing × Hondaのラストイヤーを記念し、「Red Bull Showrun 限定デザイン缶」が全国のコンビニやECサイトで販売中。レッドブル・エナジードリンク缶はマックス・フェルスタッペンとRB20のデザインが施されており、レッドブル・シュガーフリー缶は角田裕毅とVCARB 01のデザイン。さらにマックスと角田のHondaへの直筆メッセージがプリントされている。Red Bull RacingとHondaが築いた伝説を、この特別なイベントと限定デザイン缶で体感してみてはいかがだろうか?