Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¤¬ËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤«¡¢¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤«¡ª¡©¡È¶âÂôÂÐ¶É¡É»Ï¤Þ¤ë¡¿¾´ý¡¦´ý²¦ÀïÂè2¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê27¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè50´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤¬2·î22Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤ÇÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ£°æ´ý²¦¤¬Àè¾¡¡£Ï¢¾¡¤ÇËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤«¡£Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Î¤æ¤¯¤¨¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼ê¤ÏÁýÅÄÈ¬ÃÊ¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ´ý²¦VSÁýÅÄÈ¬ÃÊ ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡ËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ´ý²¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè2¶É¤Ï¡¢´ý²¦Àï¹±Îã¤Î¶âÂô»Ô¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡2·î2Æü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¶É¤Ï¡¢Æ£°æ´ý²¦¤¬Àè¾¡¤·¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¸å¼ê¤ÎÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¿Ê¹Ô¤Ë¡£ÃæÈ×¤ÏÄ¹¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ£°æ´ý²¦¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï°ìÄ¾Àþ¡£¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤áÀÚ¤ê¡¢ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Î¸ÞÈÖ¾¡Éé¤À¤¬¡¢Æ£°æ´ý²¦¤¬Ï¢¾¡¤ò¾þ¤êËÉ±Ò¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤«¡£ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÀï½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¥¿¥¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ4»þ´Ö¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë