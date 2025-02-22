BABYMONSTER、米国の人気TV番組に出演決定！「DRIP」のステージを披露
■初ワールドツアー米国公演は2月28日からスタート！
BABYMONSTERが、現地時間2月27日、米・NBCの『ザ・ケリー・クラークソン・ショー』、FOX5で生放送される『グッドデイ・ニューヨーク』に出演し、1stフルアルバムのダブルタイトル曲のひとつである「DRIP」のステージを披露する。
さらに、『iHeartRadio』『ジャック・サン・ショー』などのラジオ番組やYouTubeコンテンツにも出演。また『Sirius-XM』をはじめとするグラミーミュージアムが主催する『グローバルスピンライブ』にも登場する予定だ。
テレビ番組、ラジオ、YouTubeなど多様なプラットフォームを通じてファンとの接点が準備されたことで、アメリカ国内の彼らの人気上昇の勢いはさらに激しくなるものと期待される。
BABYMONSTERは現在、初ワールドツアー『「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞』を敢行中。2月28日にニュージャージー州ニューアーク、3月2日にはロサンゼルスにて同ツアーのアメリカ公演を行う。
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ライブ情報
2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞IN JAPAN
03/14（金）神奈川・ぴあアリーナMM
03/15（土）神奈川・ぴあアリーナMM
03/16（日）神奈川・ぴあアリーナMM
03/22（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
03/23（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
04/03（木）大阪・Asueアリーナ大阪
04/04（金）大阪・Asueアリーナ大阪
04/12（土）神奈川・Kアリーナ横浜
04/13（日）神奈川・Kアリーナ横浜
04/19（土）福岡・福岡国際センター
04/20（日）福岡・福岡国際センター
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp