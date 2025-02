「ユニクロ」は、3月7日(金)から、フランス生まれのグループブランドとコラボレーションした「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」と「UNIQLO and PRINCESSE tam tam」を、全国の店舗などで発売する。■2025年春夏コレクションとして登場今回“カジュアル エッセンシャル”をテーマに発売する「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」は、天然素材ならではの心地よいリネンブレンドを中心に展開する、シンプルで洗練されたアイテム。

ラインナップには、ナチュラルな風合いで着心地の良いコットン100%を使用した「コットンポップコーンクルーセーター半袖」をはじめ、清涼感と上品なドレープ感を備えた「リネンブレンドバレルレッグパンツ」や、やわらかな肌ざわりの「リネンブレンドVネックワンピース半袖」などが並ぶ。また、今季で5シーズン目を迎える「UNIQLO and PRINCESSE tam tam」からは、ラウンジウェアとしての心地よさはそのままに、外出着としてもスタイリッシュに着こなせるアイテムを用意。解放感を表現したコレクションがそろい、南仏プロヴァンスのムードを体現したフローラル、リーフ柄、ギンガムチェックをあしらった「ポインテールスクエアネックT」や「ドレープイージーショートパンツ」に加え、爽やかなセットアップの「パジャマ半袖」などが登場する。