＜個人投資家の予想＞ 02月22日 08時 ＜個人投資家の予想＞ 02月22日 08時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2459) アウン 東証スタンダード

(4584) キッズバイオ 東証グロース

(324A) ブッキングＲ 東証グロース

(2307) クロスキャト 東証プライム

(5287) イトヨーギョ 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(278A) テラドローン 東証グロース

(4892) サイフューズ 東証グロース

(4676) フジＨＤ 東証プライム

(8897) ミラースＨＤ 東証プライム

(3968) セグエＧ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



外部サイト