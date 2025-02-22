SKE48µ´Æ¬Ì¤Íè¡¢Â´¶È¸ø±é¤¬ÅöÆüÃæ»ß¡Ö±ä´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×¡¡ËÜ¿Í¤¬¶»Ãæ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¡£Æ±ÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ´Æ¬Ì¤Íè¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ´Æ¬¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ´¶È¸ø±é3ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿SKE48µ´Æ¬Ì¤Íè
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü2·î21Æü(¶â)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Á¡¼¥àS¡Ö°¦¤ò·¯¤Ë¡¢°¦¤òËÍ¤Ë¡×µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ç¤¹¤¬¡¢µ´Æ¬Ì¤Íè¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±ä´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ´Æ¬ËÜ¿Í¤â¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¥ê¥ÏÃæ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Î°ÙÊó¹ð¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Ãæ»ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£µÞÀ¥¦¥£¥ë¥¹À°ßÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¤¤¤Ä¤âSKE48¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü2·î21Æü(¶â)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Á¡¼¥àS¡Ö°¦¤ò·¯¤Ë¡¢°¦¤òËÍ¤Ë¡×µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ç¤¹¤¬¡¢µ´Æ¬Ì¤Íè¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±ä´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ´Æ¬ËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¸åÆü¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸ø±é¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊ§Ìá¡¢¿¶ÂØÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü¥Á¥±¥×¥é¤è¤ê°ÆÆâ¥á¡¼¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤ÎÄø¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ´¶È¸ø±é3ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿SKE48µ´Æ¬Ì¤Íè
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü2·î21Æü(¶â)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Á¡¼¥àS¡Ö°¦¤ò·¯¤Ë¡¢°¦¤òËÍ¤Ë¡×µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ç¤¹¤¬¡¢µ´Æ¬Ì¤Íè¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±ä´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¤¤¤Ä¤âSKE48¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü2·î21Æü(¶â)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Á¡¼¥àS¡Ö°¦¤ò·¯¤Ë¡¢°¦¤òËÍ¤Ë¡×µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ç¤¹¤¬¡¢µ´Æ¬Ì¤Íè¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨µ´Æ¬Ì¤ÍèÂ´¶È¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±ä´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ´Æ¬ËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¸åÆü¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸ø±é¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊ§Ìá¡¢¿¶ÂØÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü¥Á¥±¥×¥é¤è¤ê°ÆÆâ¥á¡¼¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤ÎÄø¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£