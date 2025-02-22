来週の主な予定 東京消費者物価指数と米PCE価格指数 トランプ英仏首脳会談 日銀基調的インフレ指標 来週の主な予定 東京消費者物価指数と米PCE価格指数 トランプ英仏首脳会談 日銀基調的インフレ指標

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来週の主な予定 東京消費者物価指数と米PCE価格指数 トランプ英仏首脳会談 日銀基調的インフレ指標



・米PCE価格指数 ウォラーFRB理事「コアPCE前年比2.6%上昇と見ている」心配度は低め

・東京消費者物価指数 電気ガス補助金再開の一方で食料価格高騰続く、コメやキャベツ高い

・日銀基調的インフレ指標、植田日銀総裁「基調的物価上昇率まだ2%を少し下回っている」

・トランプ米大統領が英首相・仏大統領と関税やウクライナ和平交渉について協議

・ベッセント米財務長官と加藤財務相は南アフリカでのG20会議を欠席



24日（月）

天皇誕生日振替休日

NZ小売売上高（第4四半期）

EU外相理事会

ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」開会挨拶

ラムスデン英中銀副総裁、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演

トランプ米大統領とマクロン仏大統領が会談、和平交渉や関税について協議

ロシアのウクライナ侵攻から3年



25日（火）

日本企業向けサービス価格指数（1月）

米消費者信頼感指数（2月）

ナーゲル独連銀総裁、独連銀年次報告書公表

シュナーベルECB理事、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演

ローガン・ダラス連銀総裁、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演（質疑応答あり）

ピル英中銀チーフエコノミスト、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」閉会挨拶

バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）



26日（水）

日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、物価連動国債）

日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

豪消費者物価指数（1月）

ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）

G20財務相中央銀行総裁会議（南アフリカ、27日まで）※ベッセント米財務長官と加藤財務相は欠席

米エヌビディア決算



27日（木）

日本2年利付国債入札（2兆6000億円程度）

ECB議事録（1月29日-30日開催分）

米GDP改定値（第4四半期）

米新規失業保険申請件数（22日終了週）

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、米国農務省（USDA）主催イベント出席

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演

ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定性について講演（質疑応答あり）

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

トランプ米大統領とスターマー英首相が会談、和平交渉や関税について協議



28日（金）

日銀国債買い入れ日程（3月）

東京都消費者物価指数（2月）

ドイツ消費者物価指数（2月）

ECBユーロ圏インフレ期待（1月）

カナダGDP（第4四半期）

米個人消費支出（PCE）価格指数（1月）

米シカゴ購買部協会景気指数（2月）

ラムスデン英中銀副総裁、イベント「分断された世界における金融政策」講演

バーFRB副議長（銀行監督担当）退任 ※FRB理事としての職務は続ける



1日（土）

中国製造業PMI・非製造業PMI（2月）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、スタンフォード大学経済政策研究所（SIEPR）で講演（質疑応答あり）



※予定は変更することがあります

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