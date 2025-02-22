¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤Ë¤Ç¤¤ëËì¡¡¼Â¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¸2²ó²¹¤á¡×¤ÇËÉ¤²¤ë¡ª¡ÄµíÆý¤ÎÆÃÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿´ÊÃ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¡×¡£µíÆý¤ò²¹¤á¤ë¤È¤Ç¤¤ë¡ÖÇò¤¤Ëì¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¾¯¤·¶ì¼ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆý¶È¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@gyunyu_sensei¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¹©É×¤ÇËì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¡ÖÆé¡õÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î²¹¤áÊý¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛËì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤Îºî¤êÊý
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤é2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡ª
µíÆý¤Ï¡¢¤è¤¯¤«¤²ó¤·¤Ê¤¬¤é²¹¤á¤ë¤ÈËì¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤éËì¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤Îºî¤êÊý¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÆé¤Ç²¹¤á¤ë¾ì¹ç¡Û
¡Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Äì¤«¤é¤«¤º®¤¼¤ë¡£
¢Ê¨Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¥³¥Ã¥×¤ËÃí¤°¡£
¢¨²Ð½ý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÚÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¾ì¹ç¡Û
¡1²óÌÜ²¹¤á¤¿¤é¡¢°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤°¤ë¤°¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯¤«¤º®¤¼¤ë¡£
¢¤â¤¦°ìÅÙ²¹¤á¤ë¡£
¢¨¥³¥Ã¥×¤¬Ç®¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤·¤Æ¡ÖËì¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©
µíÆý¤ò²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤Î¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¡¢µíÆýÃæ¤Î»éËÃ¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Ç»½Ì¶Å¸Ç¤¹¤ë¤¿¤á¡£µíÆý¤ò40¡î°Ê¾å¤Ë²¹¤á¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤ËÇö¤¤Ëì¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËì¤Ï¡¢½é¤áÆù´ã¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë»þ´Ö¤È²¹ÅÙ¤ËÈæÎã¤·¤Æ¤·¤À¤¤¤Ë¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥é¥à¥¹¥Ç¥ó¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Æ¦Æý¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡Ö¤æ¤Ð¡×¤â¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¡£ºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤ëËì¤Ï70%°Ê¾å¤¬»éËÃ¤Ç¡¢20¡Á25%¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ëì¤¬¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤â¼Î¤Æ¤º¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆý¶È¶¨²ñ¡¡¸ø¼°X¡¿Ëì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤Îºî¤êÊý
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆý¶È¶¨²ñ¡¡¸ø¼°¡¿µíÆý¤ò²¹¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤ËÇö¤¤Ëì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©