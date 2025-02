「シュプリーム(Supreme)」が、2025年春夏コレクションの新作を発表した。日本では、2月22日から順次発売される予定だ。

2025年春夏コレクションでは、アメリカのアーティスト アーニー・バーンズ(Ernie Barnes)の作品を全体にプリントしたフリースジャケットやシャツ、イギリスの現代美術家 ダミアン・ハースト(Damien Hirst)の亡くなった動物をホルマリンによって保存したシリーズからイタチザメをからなる作品「The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living」をモチーフにしたパーカ、「スポンジ・ボブ(SpongeBob)」とコラボレーションしたレーシングジャケットなどのアパレルアイテムを展開。このほか、イワタニとのカセットコンロや「ヨネックス(YONEX)」とのテニスラケット、シュプリームロゴ入りのパーカーを着た映画「E.T.」のぬいぐるみ、「Ojas」のスピーカーとアンプのセットといったコラボアイテムや、ビリヤード台、とっくりとお猪口のセットなどのアクセサリーをラインナップする。

