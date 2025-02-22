日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比680円安の3万8110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40388.93円 ボリンジャーバンド3σ
39967.15円 ボリンジャーバンド2σ
39545.38円 ボリンジャーバンド1σ
39330.00円 一目均衡表・基準線
39230.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39123.60円 25日移動平均
39057.33円 75日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38825.00円 一目均衡表・転換線
38814.00円 5日移動平均
38776.94円 21日日経平均株価現物終値
38701.82円 ボリンジャーバンド-1σ
38669.55円 200日移動平均
38280.05円 ボリンジャーバンド2σ
38110.00円 22日夜間取引終値
37858.27円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40388.93円 ボリンジャーバンド3σ
39967.15円 ボリンジャーバンド2σ
39545.38円 ボリンジャーバンド1σ
39330.00円 一目均衡表・基準線
39230.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39123.60円 25日移動平均
39057.33円 75日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38825.00円 一目均衡表・転換線
38814.00円 5日移動平均
38776.94円 21日日経平均株価現物終値
38701.82円 ボリンジャーバンド-1σ
38669.55円 200日移動平均
38280.05円 ボリンジャーバンド2σ
38110.00円 22日夜間取引終値
37858.27円 ボリンジャーバンド3σ
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