　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比680円安の3万8110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40388.93円　　ボリンジャーバンド3σ
39967.15円　　ボリンジャーバンド2σ
39545.38円　　ボリンジャーバンド1σ
39330.00円　　一目均衡表・基準線
39230.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39123.60円　　25日移動平均
39057.33円　　75日移動平均
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38825.00円　　一目均衡表・転換線
38814.00円　　5日移動平均
38776.94円　　21日日経平均株価現物終値
38701.82円　　ボリンジャーバンド-1σ
38669.55円　　200日移動平均
38280.05円　　ボリンジャーバンド2σ
38110.00円　　22日夜間取引終値
37858.27円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース