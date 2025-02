ふわっとした食感で旨みのある肉汁たっぷり！ファイヤーバーグ石山店

「ファイヤーバーグ」は、13店舗目となる、ファイヤーバーグ石山店(南区石山)を2025年2月21日(金)に出店しました。

ファイヤーバーグ石山店

店舗名 :ファイヤーバーグ石山店

オープン日:2025年2月21日

所在地 :札幌市南区石山1条8丁目4-3

営業時間 :11:00〜21:30(L.O. 21:00)

価格:人気のファイヤーバーグ定食 150g 850円

この道40年のハンバーグ職人「吉田」監修のもと、毎日新鮮な牛肉と豚肉を黄金比でブレンドし、秘伝の調味料で味付けしたハンバーグは、ふわっとした食感で旨みのある肉汁たっぷり!美味しい炊き立てご飯と一緒にお腹いっぱ楽しめます。

◆新メニュー概要

よくばりセット

ファイヤーバーグよくばりセット 150g 1,460円〜

ハンバーグ、ファイヤーメンチ、札幌ザンギ、ミニカレールーが付いた、ファイヤーバーグの人気メニューを満喫できるよくばりセットは、大満足間違いなし!

◆こだわりの「羽釜ご飯」

美味しいハンバーグには、美味しいお米。

ファイヤーバーグではご飯にも徹底的にこだわります。

お米は最高級米特Aランク「北海道銀山産ゆめぴりか」を100%使用。

専用の羽釜で丁寧に炊き上げた自慢のご飯を、ジューシーなハンバーグと一緒にお腹いっぱい楽しめます。

羽釜ご飯

外観イメージ

