¡Ö´°àú¤¹¤®¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÈÅ·ºÍ¡É³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬¶ÃÃ²¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡©¡Öµ»½Ñ¤Ëáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡ØLemino Football¡Ù¤Ë¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÈÅ·ºÍ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Ì¾¼ê¤¬·ã¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç·è¤á¤¿·Ý½ÑÃÆ¤À¡£
¡¡¸åÊý¤«¤é¤¤¿Ì£ÊýGK¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òÄ¶Àä¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢DF¤ò¤«¤ï¤·¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤é±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÁÃ«»á¤¬¶ÃÃ²¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤ëµ»½Ñ¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èáã¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤¦É¾¤·¤¿³ÁÃ«»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÂåÌ¾»ì¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤¿´¶¤¸¤À¤È¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°àú¤¹¤®¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¤â¶ÃÃ²¤¹¤ë¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÈÅ·ºÍ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Ì¾¼ê¤¬·ã¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç·è¤á¤¿·Ý½ÑÃÆ¤À¡£
¡¡¸åÊý¤«¤é¤¤¿Ì£ÊýGK¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òÄ¶Àä¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢DF¤ò¤«¤ï¤·¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤é±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÁÃ«»á¤¬¶ÃÃ²¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤ëµ»½Ñ¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èáã¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤¦É¾¤·¤¿³ÁÃ«»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÂåÌ¾»ì¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤¿´¶¤¸¤À¤È¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°àú¤¹¤®¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¤â¶ÃÃ²¤¹¤ë¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô