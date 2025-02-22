à¸Ð¤Î¾åá¤òÊâ¤¯¾®Ä»¤Ë9.4Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡´ñÀ×Åª½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤«¡×¡Ö¥¥ê¥¹Ä»¤À¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼
»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³Êâ¤¯¤Î¡©¡×
2025Ç¯2·î11Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îpitti¡Ê¡÷birdpitti¡Ë¤µ¤ó¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥³¥È¥³¤ÈÍ¥²í¤ËÊâ¤¯Ä»¤Î±ÇÁü¡£
¤¿¤ÀÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤ÎÃÏÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯......¤¨¤Ã¡¢¿å¤Î¾å¡ª¡©
¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ¹¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¿åÌÌ¤¬ºÕ¤±¤¿¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£
¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÊâ¤¤¤ÆÍî¤Á¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤Î......¡©
¤³¤Á¤é¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ»¤ÏÇöÉ¹¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤é¤á¤¯¿åÌÌ¤ò´ïÍÑ¤Ë¿Ê¤à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇÈ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»×¤ï¤º²æ¤¬ÌÜ¤òµ¿¤¦à¿À¶Èá......¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¤òÂª¤¨¤¿pitti¤µ¤ó¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
É¹¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤Æ³ä¤ì...
pitti¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¹¤Î¾å¤òÊâ¤¯¾®Ä»¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¦¾å¿ÛË¬¤Î¿ÛË¬¸Ð´ß¤Ç¤Î¤³¤È¡£10Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¿®½£Âç³Ø¤Î2Ç¯À¸¤Ç¡¢À¸Êª³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦pitti¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä»Îà´Ñ»¡¤Ï¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¿ÛË¬¤ÇÍ·¤ÖÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ä»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ«¡¢¸Ð¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Åà·ë¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3»þ²á¤®¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÇÈ¤â¹â¤¯¡¢É¹¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÄ»¤Ê¤É¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Ï¥¯¥»¥¥ì¥¤¤¬¸Ð¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êpitti¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É¹¤Î¾å¤òÁö¤ë¥Ï¥¯¥»¥¥ì¥¤¤Î»Ñ¤Ï²¿ÅÙ¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âºÕ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ¹¾å¤òÊâ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¤¹¤°¤ËÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¾å²¼¤ËÍÉ¤ì¤Æ»þ¡¹³ê¤ê¤«¤±¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Êpitti¤µ¤ó¡Ë
pitti¤µ¤ó¤ÎÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç9Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê20ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¹¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢Ä»³¦¤Î¥¤¥¨¥¹ÍÍ¤«¡ª¡©¤Èw¡×
¡Ö¥¥ê¥¹Ä»¤À¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÇ¦¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡ÖÇÈ¾è¤ê¤Î¥×¥í¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¤´Ö¤Î¹ÓÇÈ¤ÈÇöÉ¹¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤«...¡×
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤È¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¿ÛË¬¸Ð¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¡¢Åà¤Ã¤¿¸ÐÌÌ¤ÎÉ¹¤¬Îö¤±¤Æ»³Ì®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¸Å¤¯¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç¡Ö¿ÀÍÍ¤¬¤ªÅÏ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À×¤À¡×¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÁÔÂç¤Ê¸÷·Ê¤À¡£
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é7µ¨Ï¢Â³¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬......¾®¤µ¤Ê¥»¥¥ì¥¤¤¬¡¢¤«¤ï¤ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£