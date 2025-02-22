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Leta Hong Fincher¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥°¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¿¡¦¥«¥¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£