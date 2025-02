日本に空前のラップブームを巻き起こしたEAST END×YURIや桜井和寿と結成したウカスカジーでの活動も印象的なラッパーのGAKU-MCが、昨年ソロデビュー25周年を迎えた。 アルバムのリリースやライブ活動をこなした昨年に続き、今年も2月23日にランニング、サッカー、ライブを合わせた初のイベント「TRI GAKU LON(トライガクロン)」の開催が決まるなど、これまで以上に意欲的な活動を続けている。「本当にジェットコースターみたいな日々だった」と振り返るEAST END×YURIの活動休止から、ソロデビューを経て現在の活躍に至るまでの日々をGAKU-MC本人に語ってもらった。(全2回のうち第2回)

【写真】昨年デビュー25周年を迎えたラッパーのGAKU-MC

ブームがひと段落したタイミングで

1992年にEAST ENDの一員としてメジャーデビューを果たしたGAKU-MCは、当時東京パフォーマンスドールに在籍していた市井由理(YURI)と1994年にEAST END×YURIを結成。「DA.YO.NE」や「MAICCA〜まいっか〜」などのヒット曲を生み出し、NHK紅白歌合戦への出場も果たすも、1996年にEAST END×YURIが、1998年にはEAST ENDが相次いで活動を休止することに。GAKU-MCはキャリアの岐路に立たされることとなった。

ラッパーのGAKU-MC

「ライブ出演をきっかけにEAST END×YURIとして活動することが急に決まり、しかも予想外の大ヒットを記録したせいで、もともと予定していたメンバーのスケジュールにさまざまな影響が出てしまっていたんです。YURIは当初制作を進めていたソロアルバムが未完成のままでしたし、大学生だった僕も休学しながら活動を続けているような状況だった。ブームが一段落したタイミングで、それまで手付かずになっていたものを進めようと思ったことが活動休止に至った理由でした」

GAKU-MCは同級生がほとんど誰もいない学校に戻り、その後、大学を卒業。かつてのような日常を取り戻し、改めてEAST ENDとして再始動を図ることとなったが…。

小説を書いたことがきっかけで

「100万枚以上売れたはずなのに、元の男性だけのグループに戻った途端、何をすればいいのかさっぱりわからなくなってしまって…。『他の女性シンガーとユニットを作ろう』とか色々な案が出たんですけど、いまいちイメージがわかなくて。次の方向性が見つからず、EAST ENDの活動を休止することに決めたんです」

そんな迷いの渦中にGAKU-MCに一筋の光を灯したのは、1998年12月に新潮社から発売された小説『僕は僕で誰かじゃない』のオファーだったという。

「最初は編集者の方から『DA.YO.NEを書いたあなたの描く物語を読んでみたい』というお話をいただいて、僕もその気になって1年くらいかけて小説を書き上げたんです。それまでラップの歌詞を書き続けていたこともあって、文章を書くのは好きでしたし、リズムの付け方やボキャブラリーの積み上げ方を意識しながら文章を書いた時間は、自分にとっても良い刺激になりました。ラップと文章の違いを意識しながら原稿用紙に向き合った時間は、現在の僕の活動にも繋がっているんじゃないかと思います」

長期間腰を据えて小説を書き上げたことで、「自身の表現に対してすぐに反応がある音楽の魅力にも気付かされた」というGAKU-MCは、小説と同タイトルの楽曲「僕は僕でだれかじゃない-part for you It’s Gonna Be Alright-」を1999年2月に発売。

「完成させた小説に音楽を付けることが『自分らしい表現手法なのでは?』と思い始め、本のテーマソングを作るという発想で完成に至った」という楽曲でソロアーティストとしてのキャリアを歩み始めた。

読書から生まれるイマジネーション

その後もキャリアを積み重ね、昨年には4年ぶり10作目のニューアルバム「Master of Ceremonies」を発表。「18歳の時に出会った友人達でもあり、時に嫉妬しながら高め合ってきたライバルでもある特別な存在」と話すRHYMESTERらゲストミュージシャンとともに作り上げた意欲作は、GAKU-MCが歩んだキャリアの垣間見える一作に仕上げられた。

今年でソロ活動26年目を迎えたGAKU-MCだが、「ベテラン」と呼ばれる年齢に差し掛かった今も変わらずに大切にしているのは、「読書をきっかけに生まれるイマジネーション」であるという。

「僕自身は本と向き合う時間をとても大切にしていて、今でも週1冊くらいは本を読むようにしているんです。色々な本を読みますが、最近聞きに行ったビジネス書で有名な永松茂久さんの講演も本当に面白かった。ラッパーとしての表現はどうしても自分の思いに偏りがちになってしまいますが、お話をお聞きして他者と向き合う大切さに気付かされましたし、それ以外にも本をきっかけに日々さまざまなことを学ばせてもらっています。スマートフォンでSNSを眺めるのも悪くないけど、さまざまなメッセージを届けるために色々な人の思いが加わった物語に触れる時間はかけがえのないものですし、皆さんにもそのような機会を失わないでほしいと思っています」

これからもチャレンジャーであり続けたい

「2025年はツアーをやりながら駆け抜ける1年にしたい」と勢力的な活動を誓うGAKU-MCだが、2月23日にはランニング、サッカー、ライブを掛け合わせた実験的なイベント「TRI GAKU LON(トライガクロン)」の開催も決定(2025年2月23日(日)14:00〜18:00@MIFA Football Park)。

「絶対最高級の筋肉痛のお土産を持って帰っていただけるように、厳しめのメニューと優しい音楽をご用意してお待ちしています」とGAKU-MCが意気込むイベントは、音楽の新たな楽しみ方を提唱することにもなりそうだ。

EAST END×YURIの「DA.YO.NE」が日本列島を席巻してから、ちょうど30年の月日が流れた。

GAKU-MCが「今では大切な戦友のような存在」と話す市井由理(YURI)らと結成したユニットでの成功。その後のさまざまな挫折を乗り越えたGAKU-MCが目指し続けるのは「ファンの人生に寄り添う作品作り」だ。

「僕が『良い』と思う方は、『常に何かにチャレンジしている人』だと言うことにあるとき気付かされて。僕もライブにきてくださる皆さんに、“チャレンジャー”として見ていただけるような活動をこれからも続けていきたいですし、皆さんの顔を思い浮かべながら、誰かの人生に役立つ作品を世の中に送り出していきたいと思っています」

近年はミュージシャンの枠にとどまらず、趣味のアウトドアやサッカーに関連する活動にも積極的なGAKU-MC。円熟味を増し、さらなる高みを目指す挑戦の姿に注目したい(了)。

第1回【「だよね〜!」で日本を席巻した「EAST END×YURI」結成秘話…「GAKU-MC」が明かす最大の転機は「男性客でいっぱいのYURIのソロライブにゲスト出演したこと」】では、日本中に空前のラップブームを巻き起こした伝説の曲「DA.YO.NE」が生み出されるまでのエピソードや、大ヒットで生活にどんな変化が起きたかなどについて、GAKU-MCが振り返る。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部