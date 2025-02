「レディー」と「トーマス」のイラスト展示！きかんしゃトーマスの世界展　〜はたらく機関車たちのおはなし〜

ソニー・クリエイティブプロダクツはマスターライセンスを保有する「きかんしゃトーマス」において、2025年3月15日(土)から開催する「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」の詳細が決定。

きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜

展示期間:2025年3月15日(土)〜5月6日(火・振休)

展示会場:本館2F 企画展示室

観覧料 :無料 ※要入館料

■京都鉄道博物館について

所在地: 京都市下京区観喜寺町

休館日: 休館日は毎週水曜日

3/26(水)・4/2(水)・30(水)は開館

TEL : 0570-080-462

URL : https://www.kyotorailwaymuseum.jp/

ソニー・クリエイティブプロダクツはマスターライセンスを保有する「きかんしゃトーマス」において、2025年3月15日(土)から開催する「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」の詳細が決定。

原作絵本からテレビアニメーションシリーズの変遷や作品の世界観、貴重な作品の他に、創作のルーツである英国保存鉄道の紹介や、デジタルコンテンツを導入したプレイツールも登場します。

「きかんしゃトーマス」の世界を楽しめます。

また、今回は特別企画として、俳優やアーティストとして幅広く活躍中の板垣李光人(りひと)さんがの応援サポーターに就任しました。

会場内では、板垣さんが特別に描き下ろした、特にお気に入りであるという「レディー」と「トーマス」のイラストを展示します。

また、一部展示では板垣さんの音声によるガイドを聞くことが出来ます。

<応援サポーター板垣李光人さん コメント>

今回、応援サポーターを務めさせていただくことになりました。

きかんしゃトーマスといえば、今も昔も子供から大人まで、世界中で愛されている機関車。

僕も幼少より、その魅力に惹きつけられていた一人です。

そして大人となった今、このような形でお仕事をさせていただけることを大変光栄に思うと同時に幼い自分に、「将来きかんしゃトーマスとお仕事させていただくんだよ」と伝えてあげたいです。

そんな気持ちと楽しい思い出を胸に、きかんしゃトーマスの魅力をお伝えするお手伝いが出来るよう努めていきます。

■第1章

ウィルバート・オードリーと「きかんしゃトーマス」おはなしのはじまり

原作者オードリー牧師の直筆の草稿、息子に贈ったトーマスのモデルになった木製のおもちゃ(複製)など、お話の原点を振り返る貴重な資料を展示します。

シリーズ1巻目「3だいの機関車」の絵本原画1枚ずつを、ストーリーと共に紹介し、きかんしゃトーマスのおはなしのはじまりを振り返ることで、原作絵本に触れたことがない世代にも楽しめます。

■第2章

テレビシリーズ アニメーションの世界

より多くのファンに作品が広まるきっかけとなったテレビアニメーション。

模型を使ったモデルアニメーションをスタートに、3DCGアニメ化、2Dアニメ化への移り変わりを振り返ります。

映像化の原点であるモデルアニメーション撮影期のリアリティが伝わる模型、3DCG期、2Dアニメ期のトーマスとなかまたちのキャラクターに息が吹き込まれる様がわかる資料などを通して、アニメーション制作の現場や裏側などを紹介します。

■第3章

父から息子へ。

息子が紡いだおはなし。

息子のクリストファー・オードリーが、父親のウィルバートから引き継いで刊行した「汽車のえほん」シリーズ27巻『ほんとうにやくにたつ機関車』をはじめ、この春発売となる28巻『ジェームスとディーゼル機関車』と35巻『Thomas and the Great Railway Show』(邦訳なし)の原画を展示します。

これらを一挙公開するのは、同館が初めてです。

■第4章

広がる きかんしゃトーマス の世界

大人気キャラクターとして、絵本や映像からモノやコトに広がったトーマスやなかまたちの活躍を、レアなグッズやさまざまなタッチで描かれた絵本などで紹介します。

■楽しいプレイゾーンも!

お子様向けの参加型コーナーでは、デジタルアートとコラボレーションしたプレイツールが登場。

レールをつなげて線路を作ると、トーマスたちが走り出します。

そのほかフォトスポットやソドー島ジオラマを楽しめます。

デジタルアートの体験型展示作品(イメージ)

ソドー島のジオラマ(イメージ)

※展示構成は変更になる可能性があります。

■イベント関連グッズ販売

ミュージアムショップで、イベント開催を記念してグッズ販売コーナーを設置します。

営業時間:10:00〜17:00

販売場所:ミュージアムショップ(旧二条駅舎内)

※店内の混雑状況により、入店制限を行うことがあります。

予めご了承ください。

※転売を目的とした購入は固くお断りします。

また購入制限を設けることがあります。

※下記の画像はイメージです。

内容・価格は予告なく変更になる場合があります。

※画像は販売する商品の例です。

※売り切れの際はご容赦ください。

A4クリアファイル 各495円(税込)

横浜文明堂 カステラ 1,500円(税込)

松崎煎餅3枚入 735円(税込)

<ミュージアムショップ お問い合わせ先>

080-3461-5537(毎営業日:10時〜17時)

■原作出版80周年「きかんしゃトーマスの世界展」開催概要

原作出版80周年「きかんしゃトーマスの世界展」

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「レディー」と「トーマス」のイラスト展示!きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜 appeared first on Dtimes.