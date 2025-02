環境への配慮がされたアイテム！GOODFOOD「裏起毛アイテムや春物アイテム」全9種類

三共食品が展開する食品会社ならではの視点から生まれたサステナブルなライフスタイルブランド『GOODFOOD』より、今の時期に活躍する裏起毛アイテムや春先にレイヤードとして使えるアイテム全9種を2025年2月13日(木)より公式ECサイトにて販売中です。

GOODFOOD「裏起毛アイテムや春物アイテム」全9種類

イメージモデルには俳優の須賀健太さん、モデルで女優の松井愛莉さんを起用しました。

■「毎日着るものだから、地球に愛を届けよう」

「GOODFOOD」の一つひとつのアイテムには、環境への配慮とサステナビリティへの信念が織り込まれています。

その取り組みの一環として、食品メーカーとしての視点を活かし、「廃棄されるはずだったものに新たな価値を生み出す」方法を考え、バナナの茎を活用した素材「BANANA CLOTH」を開発しました。

廃棄物を資源として再利用することで環境負荷を軽減するだけでなく、通気性や肌触りの良さにも優れています。

須賀健太 インタビュー

【GOODFOODのアイテムの着心地やデザインについて】

どれも着心地が良く、特にTシャツは厚手で1枚でもしっかり着られる高級感があり、素材感も魅力的でした。

デザインもシンプルで合わせやすく、使いやすいアイテムが多いと思います。

【サステナブルやSDGsを意識した普段の行動について】

料理をする際、ブロッコリーの端などの食材を無駄にしないようにしたり、買いすぎないよう必要な量だけを見積もって料理したりして、持続可能な生活を目指しています。

【人生で大事にしている言葉について】

「最高は1つじゃない」という言葉です。

ラッパーのクレバさんの言葉で、自分だけのものや作品のメッセージ性を掛け合わせて最適解を生み出すことに共感しました。

役者として答えが一つではない仕事だからこそ、この言葉が特に心に響きます。

【撮影中に気に入ったコーディネートについて】

黒Tシャツと深いグリーンのパンツ、黒スウェットとジーパンの組み合わせがお気に入りです。

特にジーンズを使ったスタイリングはシンプルながらもしっかり決まる印象がありとても良かったです。

松井愛莉 インタビュー

【GOODFOODのアイテムの着心地やデザインについて】

とても柔らかく裏起毛になっており暖かいので、着心地が良く一日中着ていたくなります。

デザインもシンプルながら裏に大きなロゴが入るなど、さりげないアクセントがあってとても可愛いと思いました。

【サステナブルやSDGsを意識した普段の行動について】

お料理をする際に必要な材料だけを購入したり、エコバッグを持ち歩いたりしています。

飲み物を持ち歩く際にはマイボトルを使用するなど、地球に優しい選択を心がけています。

【人生で大事にしている言葉について】

「なんとかなる」という精神を大切にしています。

どんなに辛いことがあっても必ず終わりが来るし、振り返った時には結果的にどうにかなっていることが多いんです。

この考え方が日々の生活や仕事の中で大きな支えになっていて、自然体で前を向くための大切なモットーとなっています。

【撮影中に気に入ったコーディネートについて】

スウェットの下にシャツを挟むスタイリングやショートパンツスタイルが特に可愛く、普段とは違った新鮮な印象を受けました。

スカートスタイルは普段履かない分、撮影ならではの特別感がありとても良かったです。

■商品概要

商品名:Front Logo Parker/Cutlery Parker/Logo Line Parker

カラー:GRY/BLK

サイズ:S/M/L

価格 :各17,600円(税込)

商品名:Front Logo Sweatshirt/Cutlery Sweatshirt/Logo Line Sweatshirt

カラー:GRY/BLK

サイズ:S/M/L

価格 :各14,850円(税込)

裏起毛でふっくらしたテクスチャーは、保温性に優れ、着心地も抜群。

長時間の移動やリラックスタイムにもぴったりです。

軽量で動きやすく、デイリーウェアとしても快適に使えます。

カラーはエレガントでモダンな魅力をコーデに自然に溶け込ませてくれるブラック、落ち着きと上品さをコーデにプラスしてくれるグレーの2色展開。

どんなスタイルにもマッチする万能なデザインです。

Front Logo Parker

Cutlery Parker

Logo Line Parker

Front Logo Sweatshirt

Cutlery Sweatshirt

Logo Line Sweatshirt

商品名:Front Logo T-shirt/Cutlery T-shirt/Logo Line T-shirt

カラー:WHT/BLK(スミクロ)/SBLK(ソリッドブラック)(Front Logo T-shirtのみ)

サイズ:S/M/L

価格 :各11,000円(税込)

シンプルでありながら、自分らしさを引き立てる1枚。

Tシャツの前面や背面には、着る人だけでなく周りの人にも笑顔を広げるようなロゴや文字がそれぞれデザインされています。

カラーは落ち着いた黒にニュアンスをプラスしたようなスミクロ、これからの季節やレイヤードにぴったりなホワイトの3色展開。

Front Logo T-shirt

Cutlery T-shirt

Logo Line T-shirt

■須賀健太さん プロフィール

1994年10月19日生まれ、東京都出身。

1999年に子役デビュー。

2002年、ドラマ『人にやさしく』に出演し、注目を浴びる。

その後、多くのドラマ、映画に出演。

近年の出演作として、ドラマ『先生さようなら』『ACMA:GAME』(日本テレビ)、『奪われた僕たち』(MBS)など。

舞台、木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』、『幾つの大罪』、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー』にて主演。

2023年からは劇団『ハイキュー!!』で演出を務める。

■松井愛莉さん プロフィール

1996年12月26日生まれ、福島県出身。

結婚情報誌「ゼクシィ」6代目CMガールに抜擢され、それ以降、モデル、女優と幅広く活躍。

近年の出演作はTBS「西園寺さんは家事をしない」、読売テレビ「シークレット同盟」(主演)、関西テレビ「ブルーバースデー」(主演)、舞台「Come Blow Your Horn〜ボクの独立宣言〜」など。

