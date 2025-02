「猫の日」を記念した猫モチーフジュエリー！オレフィーチェ「ジュエリー」3種類

「オレフィーチェ」は、猫好きの方へ贈る特別なコレクションとして、2025年2月22日の「猫の日」を記念した猫モチーフジュエリーを2月13日(木)より販売中です。

オレフィーチェ「ジュエリー」3種類

2025年のコレクションでは、猫の愛らしさと気品が宿るジュエリー3種類が登場。

シンプルでありながらも繊細なディテールが光るデザインは、猫好きの方はもちろん、大人の女性の装いにも自然と馴染みます。

さらに、このコレクションの売上の5%は公益社団法人アニマル・ドネーションに寄付され、動物たちの幸せな未来につながる特別なアイテムです。

「ミャオ」(Meow)は、英語で猫の鳴き声を表す言葉です。

ダイヤモンドと地金で繊細に形作られた猫のシルエットは、シンプルながらも上品な存在感を放ちます。

まるで愛猫がそっと見守ってくれているような、愛おしいデザインに仕上がっています。

細部まで表現されたデザインが魅力。

ヒゲ部分の地金がワンポイントアクセントになっています。

K18 :58,300円(税込)〜

プラチナ:49,500円(税込)〜

■「ミャゴラーレ」リング

「ミャゴラーレ」(Miagolare)は、イタリア語で「猫がニャーニャーと鳴く」という意味。

シンプルな細身のリングからちょこんと覗く猫耳が特徴的です。

さりげない遊び心をプラスしながらも、洗練された大人の手元を演出します。

サイドにダイヤモンドがセッティングされており、動きによって表情を変える煌めきを楽しめます。

K18 :49,500円(税込)〜

プラチナ:42,900円(税込)〜

■「ヤオン」イヤーカフ

猫の顔をモチーフにしつつ、開口部が猫の「手」や「しっぽ」を思わせる柔らかなカーブを描いたデザインのイヤーカフは、

さりげなく耳元に猫の気配を感じられる、可愛らしさと個性を両立させたアイテムに仕上がっています。

猫の「手」や「しっぽ」を連想させる、丸みを帯びたディテール。

K18 :33,550円(税込)〜

プラチナ:25,300円(税込)〜

■特典:限定ジュエリーボックス

本コレクションの発売を記念し、猫の足跡がデザインされたオリジナルジュエリーボックスを数量限定で用意されました。

対象商品を購入の方には、特別なボックスにお包みしてお届けします。

※無くなり次第終了

限定ジュエリーボックス

■発売日・販売方法

発売日 :2025年2月13日(木)10:00〜

販売場所:オレフィーチェ公式オンラインショップ

表参道店

▼Orefice charity program

https://www.orefice.jp/pages/charity-program

Orefice charity program

