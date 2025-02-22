ÊüÁ÷³¦¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¡¦ß·ÅÄÎ´¼£»á¡Á¡Ö¤Æ¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¤Ê¤É±é·ÝÈÖÁÈ¤Îµð¿Í¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
ÊüÁ÷³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¡ÖÊüÁ÷¿Í¤Î²ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¤Ï¡Ö¤Æ¤Ê¤â¤ó¤ä»°ÅÙ³Þ¡×¤Ê¤É¤Î±é·ÝÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÊüÁ÷»Ë¤ËÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ß·ÅÄÎ´¼£»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Ê¹¤¼ê¤ÏÄ«ÆüÊüÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ëß·ÅÄ»á¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾¾ËÜÌÀ»á(¸Î¿Í)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊüÁ÷³¦¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¡¦ß·ÅÄÎ´¼£»á¡Á¡Ö¤Æ¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¤Ê¤É±é·ÝÈÖÁÈ¤Îµð¿Í¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
½¢¿¦Æñ¤Î»þÂå¡¢´î·à±Ç²è¤ò¸«¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿
ß·ÅÄ¡¡³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤«¤â¾¼ÏÂ30Ç¯¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤Ï½¢¿¦¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂçÊÑº¤Æñ¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡¢½¢¿¦Æñ¡£
ß·ÅÄ¡¡¿·Ê¹¼Ò¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½Á´Éô¼õ¤±¤ÆÁ´ÉôÍî¤Á¤¿¤Í¡¢¸«»ö¤Ë¡£ÊüÁ÷¶É¤âÅöÁ³¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢NHK¤Ê¤ó¤«ÄÌ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¡¢²¿É´¿Í¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ß·ÅÄ¡¡²¿Àé¿Í¤ÆÍè¤Æ¤¿¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¤Þ¤Ç»î¸³¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´ÌÇ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖºÇ¸å¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷¢¨ ¤¬¤Í¡¢±ï¸ÎÊç½¸¤·¤Æ¤¿¤Î¤Í¡£
¢¨ Ä«ÆüÊüÁ÷¡§ß·ÅÄ»á¤ÎÆþ¼ÒÅö»þ¤Ï¥é¥¸¥ªÃ±±Ä¶É¡£¡¡
ß·ÅÄ¡¡±ï¸ÎÊç½¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²¿É´¿Í¤«¤¤¤¿¡£¤Ç¡¢É®µ»î¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ï¼±ÌäÂê¤Ã¤Æ¤Î¤¬½Ð¤Æ¤Í¡¢¤â¤¦ËþÅÀ¤Ç¤¹¤è¡£
¾¾ËÜ¡¡¤Û¤ª¡£
ß·ÅÄ¡¡¤³¤ì¤À¤±½¢¿¦»î¸³¼õ¤±¤Æ¤ó¤À¤â¤ó¡£¤É¤Ã¤«¤Ç¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¿¤â¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏËþÅÀ¡£ºîÊ¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸ø³«ÊüÁ÷¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£¤Ç¡¢1²ó¤À¤±¸ø³«ÊüÁ÷¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤È¤â¤«¤¯°ì¼¡»î¸³ÄÌ¤Ã¤Æ¡¢Æó¼¡»î¸³¤ÏÌÌÀÜ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿É®µ»î¸³¡£¤Ç¡¢2¿ÍÄÌ¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡£¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¡Ê¹ç³Ê¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ë»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Ç²è¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤â¤¦¡¢±Ç²è¡¢±Ç²è¤À¤±¸«¤Æ¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼ä¤·¤¤±Ç²è¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀïºÒ¸É»ù¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¿Æ»Ò¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤â¤¦Èá¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡¢´î·à¤Ð¤Ã¤«¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÍÎ²è¤Ç¤âË®²è¤Ç¤â¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡Àï¸åºî¤é¤ì¤¿±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¨¥Î¥±¥ó¢¨¡Ê1904¡Á1970¡Ë¤Î¡¢ÀïÁè¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡¢ÅìÊõ¤Î½é´ü¤Î±Ç²è¤ò¤Í¡¢¤É¤ó¤É¤óËè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò¤º¤¦¤Ã¤ÈÏ¢Â³¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¨¥Î¥±¥ó¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Á¤ãÅìµþ·Ï¤Î¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ç´î·à¤È¤«¸«¤Æ¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤·¤Í¡£
¢¨±ÝËÜ·ò°ì¡§¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó
ß·ÅÄ¡¡¤Ç¡¢¿ÆÉã¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸³è½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¼Â±é¤Ç¤¹¤è¡¢º£ÅÙ¤Ï¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡´î·à¤Î¼Â±é¤ò¸«¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¿¤Í¡¢³ØÀ¸Éþ¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ð¡¼Ãå¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤Î¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£
Ä«ÆüÊüÁ÷Æþ¼Ò¸å¤â¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ´óÀÊÄÌ¤¤
ß·ÅÄ¡¡¤Ç¡¢·ë²ÌÀ©ºîÉô¤Ø¤Ã¤ÆÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¡¢¡Ö¤¨¤Ó¤·¤ç¤¦¢¨¹Ô¤±¡×¤È¡£
¢¨ ¤¨¤Ó¤·¤ç¤¦¡§½¿¶¶¤Î¾¾ÃÝ±é·Ý¾ì
ß·ÅÄ¡¡¡ÖËèÆü´óÀÊ¤Ø¹Ô¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¢¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Í¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Ä«²ñ¼Ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤óÃæ¤ÇÁíÌ³¤Î¿Í¤¬¤Í¡Ö¤ª¤¤¡¢º£ÅÙ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¡©¡×¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ó¤À¡£ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¼Â¤ËÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÅö»þ¤Ï¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤«²»³Ú¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤ó¤«¤é¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ê¤éÂ¿¾¯¿Í¤è¤ê¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤Ç¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡£¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´Á³ÃÎ¤é¤ó¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¢¨¤¬Ë¡Á±»û¢¨¢¨¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤ó¤·¡¢Åö»þ¡¢µÈËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦±Æ¤â·Á¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¹¤«¤é¤Í¡£
¢¨ ¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¡§²£»³¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦²ÖÉ©¥¢¥Á¥ã¥³¡¡ÍÌ¾¤ÊÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó
¢¨¢¨ Ë¡Á±»û¡§¹ÈÇßÄâ¡¢Ë¡Á±»û¤Ë¤¢¤Ã¤¿±é·Ý¾ì
ß·ÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÊüÁ÷¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¤âÅöÁ³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¼ã¤¤¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡Ö¤¢¤½¤³¹Ô¤±¡×¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤êÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡½¿¶¶¾¾ÃÝ¡Ê±é·Ý¾ì¡Ë¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÀìÂ°¤Î¾®²°¤Ç¤Í¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÄóÅô¤¬¤º¤¦¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤½¤Î¤Í¡¢´é¥Ñ¥¹¤Ã¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤±¤É¡£ÅöÁ³¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤ã¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¤â¤¦Âç´¿·Þ¤Î¾®²°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇÄ«ÆüÊüÁ÷¤Î¾®²°¡£¤³¤ì¤¬¤Í¡¢¿ïÊ¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Í¡£
¥é¥¸¥ª¸ø³«ÊüÁ÷¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë
ß·ÅÄ¡¡¥é¥¸¥ª¤È¸À¤¦¤ÈÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¥¢¥Á¥ã¥³¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Á¥ã¥³ÀÄ½Õ¼êÄ¢¡×¢¨¤Ë¤·¤í²¿¤Ë¤·¤í¡¢Á´ÉôÂæËÜ¤ò¤³¤¦¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ï²²ÖÀé±É»Ò¤µ¤ó¢¨¢¨¤È¡¢²ñÏÃ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
¢¨¡Ö¥¢¥Á¥ã¥³ÀÄ½Õ¼êÄ¢¡×¡Ê1952Ç¯¡Á1954Ç¯¡Ë¡§NHKÂçºå¡¡²ÖÉ©¥¢¥Á¥ã¥³¡¡Ï²²ÖÀé±É»Ò
¢¨¢¨ Ï²²ÖÀé±É»Ò¡§½÷Í¥¡Ê1907¡Á1973¡Ë¥ª¥í¥Ê¥¤¥óÆð¹Ñ¤ÎCM¤ËÄ¹¤¤´Ö½Ð±é¡¡ËÜÌ¾¤ÏÆî¸ý¥¥¯¥Î
¾¾ËÜ¡¡³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¤ë¤Î¡©
ß·ÅÄ¡¡¥¢¥Á¥ã¥³¤µ¤ó¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢Ï²²ÖÀé±É»Ò¤µ¤ó¤¬²£¤Ø½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤ÆµÒ¤¬¾Ð¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔ»×µÄ¤À¤Í¡£¤¢¤Î¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«ÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ì¤°¤é¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡£
¡Ö¾åÊý±é·Ý²ñ¡×¢¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¾µÜµå¾ì¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤è¡£¼Â±é¤ò¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢À¸¤ò¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«ÊüÁ÷¤â¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤ÎÅö»þ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Á´Á³ÊÌ¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¢¨¡Ö¾åÊý±é·Ý²ñ¡×¡Ê1949Ç¯¡Á¡Ë¡§NHKÂçºå
ß·ÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¡¢ÌÜ³«¤±¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤óÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÍ¤é¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ö¾â¤ÎÌÄ¤ëµÖ¡×¢¨¤ÎÖÞ¶â»ÍÏº¢¨¢¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Î´é¤È¤«¤Í¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÁ´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¤«¤é¡£Á´Á³°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
¢¨¡Ö¾â¤ÎÌÄ¤ëµÖ¡×¡Ê1947Ç¯¡Á1950Ç¯¡Ë¡§NHK
¢¨¢¨¡¡ÖÞ¶â»ÍÏº¡Ê1911¡Á1994)¡§ÇÐÍ¥¡¡À¼Í¥¡¡Ï¯ÆÉ²È
¾¾ËÜ¡¡°ì¿Í¤º¤Ä°ã¤¦¤â¤ó¤Í¡£
ß·ÅÄ¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ËÍ¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¹¤ë¤Í¡¢¤¢¤Î¡¢¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´¤¯É¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤½¤Î¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¤À¤â¤ó¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤À¤«¤éÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¿Í¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»äÀ¸³è¤·¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Çä¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï»äÀ¸³èÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö²¶¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¦¤Í¡£¥é¥¸¥ª¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¿Í¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Í¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¡¢¤¢¤Î¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢±é½Ð½Ñ¤È¤«¤Í¡£
¤¹¤°¤ËÈÖÁÈ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤¹
ß·ÅÄ¡¡¥é¥¸¥ª¤Ë2Ç¯È¾¤°¤é¤¤¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢°ì±þ¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ë3ËÜ¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Á´Éô¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤«¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¤¤¤±¤É¤Í¡¢¤ª¡¢²¶¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤â¤¦ÀèÇÚ¤È°ã¤Ã¤Æ¤Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼ã¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò²¿¤È¤«°é¤Æ¤Æ¤ä¤ë¤È¤«¡¢¿·ºî¤ä¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¤Í¡¢ËÍ¤ËÇ¤¤·¤¿¿Í¤¬°Î¤¤¤È»×¤¦¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¾¾ËÜ¾º»°¢¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¥¹¥¯¤¬¤¤¤Æ¤Í¡¢¤³¤ì¤¬¤Í¡¢²¿¤Ç¤âÇ¤¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Í¡£
¢¨ ¾¾ËÜ¾º»°¡§¸µÄ«ÆüÊüÁ÷À©ºî¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¤â¤¦¤È¤â¤«¤¯¡¢TBS¡¢ÅìµþÊüÁ÷¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î7»þÈ¾¤ÎÄ°¼èÎ¨20¡ó¡¢30¡ó¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤ò¡¢Âè1²óÌÜ¤«¤éËÍ¤Ë¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Í¡£¡Ö¤ª¡¢º£ÅÙ¤³¤ì¤ä¤ë¤«¤é¡×¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÅöÁ³¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤ÎÆü¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤ÇÁ°Àâ¢¨¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼ê¿¶¤Ã¤Æ¢¨¢¨¡¢Ï¿²»¤·¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡ÖÊÔ½¸¤â¤ª¤Þ¤¨¤ä¤ì¡×¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢¡Ö¤ä¤ì¡ª¡×¡£¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤³¤ì¤Ç¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¼¡¤Ï¡ÖÏÈÉÕ¤±¡×¢¨¢¨¢¨ ¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¸¶¹Æ½ñ¤±¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô½ñ¤«¤µ¤ì¤Æ¡£
¢¨Á°Àâ¡Ê¤Þ¤¨¤»¤Ä¡Ë¡§´ÑµÒ¤Ë»öÁ°ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È
¢¨¢¨ ¼ê¤ò¿¶¤ë¡§±é¼Ô¤Ë¹ç¿Þ¤¹¤ë¤³¤È
¢¨¢¨¢¨ ÏÈÉÕ¤±¡§ÈÖÁÈ¤ÎÁ°¸å¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼ÔÅù¤ÎÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È
ß·ÅÄ¡¡¶²¤í¤·¤¤¤è¡£ËÍ¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ª¤Þ¤¨¤¹¤°¤ä¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¼«¿®Ëþ¡¹¤Î»þ¤ËÆÍÁ³¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹Ô¤±¡×
ß·ÅÄ¡¡2Ç¯¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡¢¡ÖÌ¡ºÍ¶µ¼¼¡×¢¨¤È¡ÖÏ²¶Ê²Î¹çÀï¡×¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç½°·ÝÇ½ÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Âçºå¤Î´óÀÊ¤Î¤ªÓò»Ò¤ò½¸¤á¤ÆÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¬3ËÜ¤È¤âÌ±Êüº×¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¾Þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡£
¢¨ ¡ÖÌ¡ºÍ¶µ¼¼¡×¡Ê1957Ç¯¡Á1961Ç¯¡Ë¡§Ä«ÆüÊüÁ÷¡¡
ß·ÅÄ¡¡Âç¾Þ¼è¤Ã¤Æ¡¢Í¥½¨¾Þ¼è¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¡¢¤³¤ì¤Ç²¶¤ÏÅöÊ¬³Ú½ÐÍè¤ë¡×¤È¤Í¡¢ÀèÇÚ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¡¢³Æ¼Ò¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÂçÂÎ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤°¤é¤¤»×¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹Ô¤±¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£
¾¾ËÜ ¤Û¤ª¡£
ß·ÅÄ ¤Þ¤À¼ø¾Þ¼°¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¾Þ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤À¤±¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤â¤ó¤Ç¡¢Å·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢ÃÇ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¶ÈÌ³Ì¿Îá¤À¡×¤È¡£¡Ö¶ÈÌ³Ì¿Îá¤ËÈ¿¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢¡ÖÂ¨¡¢¥¯¥Ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âº¤¤ë¡£¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬½ÐÍè¤¿»þ¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¿ÀÍÍ¤Ç¤Ê¤¤¤È½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡£²èÁü¡Ê¤¨¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢ÂæËÜ¸«¤Æ¡£
¾¾ËÜ¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢»þ·×¤ò¸«¤Æ¡£
ß·ÅÄ¡¡»þ·×¸«¤Æ¡£¥«¥Ã¥È³ä¤ê¢¨¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡¢À¸ÊüÁ÷¤À¤«¤é1¿Í¤ÇÁ´Éô¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ²¶¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¾Þ¤À¤±¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î¤¢¤È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£¤³¤ì¤Ç¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¼«Í³¤Ë½ÐÍè¤ë¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤éAD¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¢¨¥«¥Ã¥È³ä¤ê¡§¤É¤Î¥«¥á¥é¤Ç¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£¤ë¤«¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤â¤Î
ß·ÅÄ¡¡¤Ç¡¢¤Ê¤¼¹Ô¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Âçºå¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÄ«ÆüÊüÁ÷¤È¡Ê¤Î¤Á¤Î¡ËËèÆüÊüÁ÷¤¬°ì½ï¤Ë¡Ê¹çÊÛ¤Ç¡Ëºî¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¼Ò¡£¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸¶¤µ¤ó¢¨ ¤¬¤¤¤Æ¡¢ËèÆüÊüÁ÷¤«¤é¤âÃ¯¤«Íè¤Æ¤¿¡£
¤½¤Î²ñ¼Ò¤ò¡Ê¹çÊÛ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡Ë¤É¤Á¤é¤«1¶É¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¼ÒÄ¹Æ±»Î¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤¿¤éÄ«ÆüÊüÁ÷¤Î¼ÒÄ¹¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÄ«ÆüÊüÁ÷¤¬¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËèÆüÊüÁ÷¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊÌ¤Î¤ä¤Ä¤òºî¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªÁ°¤¬¹Ô¤±¤È¤¤¤¦²òÀâ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢½Ð¸þ¤À¤È¡£¤À¤«¤éÀÒ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤¬¼å¤¤¡¢¤À¤«¤é¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¡£
¢¨ ¸¶¤µ¤ó¡§¸¶À¶¡¡¸å¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷²ñÄ¹
Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¤½¤ì¤Ç¡¢AD¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¢¨ ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤ËÌò¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÎÊý¤â¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡ËÈ¯Ã¼¤ÈºÇ¸å¤Î²Ë¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤òÃ´Åö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ï¤±¡¢´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤â²Ë¤Ê¤ó¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡ÖÁá¤¯°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢Áá¤¯Çä¤ì¤¿¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤È¤â¾¼ÏÂ8Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡ÖÆ±¤¸Ç¯¤À¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Æ¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡£
¢¨Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¡Ê1933¡Á2010¡Ë¡§ ÇÐÍ¥¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¡¡Ö¤Æ¤Ê¤â¤ó¤ä»°ÅÙ³Þ¡×¡ÖÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÌÔÎõ¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê
ß·ÅÄ¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¡¢¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¾Ã¤·¥´¥à¤Ë¤Ò¤â¤Ä¤±¤Æ¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤¦¤Ã¤È¡¢ÌëÃæ¤ËÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÅ°Ìë¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ËÜÆÉ¤ß¡¢¥É¥é¥¤¢¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥«¥á¥ê¥Ï¡¢¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ú¤óÎ©¤Á·Î¸Å¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¥«¥á¥ê¥Ï2²ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Þ¤¿Ä«¤«¤é¥«¥á¥ê¥Ï2²ó¤ä¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¢¨ ¥É¥é¥¤¡§¥É¥é¥¤¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¡¥«¥á¥é¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¤ä¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë
¥«¥á¥ê¥Ï¡¡¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë
¥é¥ó¥¹¥ë¡¼¡¡ËÜÈÖÆ±ÍÍ¤Ë¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ëºÇ¸å¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë
ß·ÅÄ¡¡¤¢¤ì¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤Í¡£¤¢¤ì¡¢¤â¤·¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¶²¤é¤¯¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂô»³ÈÖÁÈºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£
ß·ÅÄ¡¡¤À¤«¤é¡¢½µ3ËÜ¤ÎÃ±È¯ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¢Áá¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¸ø³«ÊüÁ÷¤Ç²¿¤¬º¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤ÎÂçÈ¾¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢³§¥Ñ¥ó¤È¤«µíÆý»ý¤Ã¤ÆÃëµÙ¤ß¤ËÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¡£¤Ç¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤«¤é¡¢12»þ45Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é12»þ15Ê¬¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¥«¥á¥ê¥Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ11»þ45Ê¬¤«¤é¤Î20Ê¬¤°¤é¤¤¤Î´Ö¤ËÁ´Éô¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤Î¥À¥á½Ð¤·¤È¼Çµï¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Áá¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤ä¤êÊý¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁ´Éô¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¶²¤é¤¯¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê1974Ç¯¤Ëß·ÅÄ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÅìºå´ë²è¡×¡Ë¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Í¡£¤â¤¦¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¿®Ç°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¢¤Îº¢¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢1Æü4»þ´Ö¤°¤é¤¤¤·¤«¿²¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ß·ÅÄ¡¡¤Û¤È¤ó¤É¿²¤Æ¤Ê¤¤¤¹¤Í¡£ÂçÂÎ¿²¤Æ¤Ê¤¤¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¿²¤Æ¤Ê¤¤¡£
ÊüÁ÷¶É¤ÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î°ã¤¤
ß·ÅÄ¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡£·×»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤â¤½¤âºÇ½é¤Ë¥Ý¥ó¤È¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾å»Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡ËÍ¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ð¤¨¤¿¤±¤É¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤³¤½¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï»ëÄ°Î¨¼è¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¼è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤ì¤ò¼é¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂçÊÑ¡£
¾¾ËÜ¡¡»Å»ö¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¼è¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤ß¤ó¤Ê»¦Åþ¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤è¡£
ß·ÅÄ¡¡¤¦¤ó¡£
¾¾ËÜ¡¡Ìµ¤¤¿Í¤Ï»Å»ö¤¬Ìµ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ß·ÅÄ¡¡¤Þ¤¢¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
ß·ÅÄ¡¡¤Ç¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Á´¤ÆÀ©ºî¤ËÍí¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¸å¤ÎÃÊ³¬¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆÃ¤ËÂçºå¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤»þ¤À¤·¡¢¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¤«¤é¤Í¡£
ß·ÅÄ¡¡¤â¤¦±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¿¦¶È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±³Ú¤ä¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡Í½»»¤Ï¤½¤é¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£·ë¹½¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤óÃæ¤Ç¤ä¤ì¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¡ÖÀÖ»ú½Ð¤¹¤Ê¡¢ÀÖ»ú½Ð¤¹¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤±¤É¤Þ¤¢¡¢²¿¤È¤«¤ä¤ì¤¿¤±¤É¡£¤½¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·îµë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤Þ¤¢¡¢²¿ËÜ¤âÈÖÁÈÊú¤¨¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Å¬Åö¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê½ÐÍè¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ß·ÅÄ¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡£
¾¾ËÜ¡¡¤³¤³¤Ïµã¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¤â¡¢¤³¤Î¼¡¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤¹¤È¤«¤Í¡¢Âß¼Ú´Ø·¸¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÔêí¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡£
ß·ÅÄ¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ê¶É¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¡ËÎã¤¨¤ÐÊØ¤»¤ó1Ëç¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó1ËÜ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶âÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤Í¡£¤É¤Ã¤«ÊÌ¤«¤é¹ß¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É½Ð¿È¤Î¿Í¤Î¡¢Ä¹½ê¤Ç¤â¤¢¤êÃ»½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¦¤ó¡£
ß·ÅÄ¡¡Íè·î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡£³ä¤ÈÇ½Å·µ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤Î¤½¤ÎÊÕ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Î°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Í¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Á´ÉôÀ¸¤¨È´¤¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤³¤¦Íè¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡Ê¶É¤ò¡Ë½Ð¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ë²¿¤«»Ä¤Ã¤¿¤«»Ä¤é¤ó¤«¤Ï¤â¤¦²¿¤Æ¸À¤¦¤«¡¢ºÍÇ½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Ä¥¡¢¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤«¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤è¡£¤â¤¦¤Í¡£
¡ãËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï2002Ç¯6·î22Æü¼ýÏ¿¡ä
ß·ÅÄÎ´¼£¡Ê¤µ¤ï¤À¡¦¤¿¤«¤Ï¤ë¡Ë»áÎ¬Îò
1933Ç¯ À¸¤Þ¤ì
1955Ç¯ ¿À¸ÍÂç³ØÊ¸³ØÉôÆüËÜ»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¸åÄ«ÆüÊüÁ÷(ABC)Æþ¼Ò
1958Ç¯ Âçºå¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊOTV¡Ë¤Ë½Ð¸þ¡¢¸å¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷¤ËÌá¤ë
1968Ç¯ ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹
1970Ç¯ ¥Ó¥Ç¥ª¥ï¡¼¥¯¤Ë½Ð¸þ
1974Ç¯ À©ºî²ñ¼Ò¡ÖÅìºå´ë²è¡×ÀßÎ©
1994Ç¯ ÆüËÜ±ÇÁü»ö¶È¶¨²ñÀßÎ© ²ñÄ¹½¢Ç¤
2012Ç¯ ÊüÁ÷·Ý½Ñ³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¹»Ä¹½¢Ç¤¡¢Á´ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ½ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¸ÜÌä
2021Ç¯ Ë×
¡ÚÊüÁ÷¿Í¤Î²ñ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÊüÁ÷¿Í¤Î²ñ¡×¤Ï¡¢NHK¡¢Ì±Êü¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤ª¤è¤ÓÊüÁ÷Ê¸²½¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡£
¡ÖÊüÁ÷¿Í¤Î¾Ú¸À¡×¤È¤·¤ÆÀèÃ£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Î´ë²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤Ë30¿Í¤Î¾Ú¸À¤òYouTube¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£