Âç¶ìÀï¤Î½ÂÃ«Ž¢Æ»¸¼ºäÄÌŽ£¤Ç°ì¿Í¾¡¤Á¤¹¤ëÅ¹¤ÎÀµÂÎ
¥É¥ó¥¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬±Ä¤à½ÂÃ«¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤¬Âç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç°ì¿Í¾¡¤Á¤¹¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
½ÂÃ«¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤À¡½¡½¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬2024Ç¯7·î¤ËÁ´ÌÌ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¤Î»Ñ¤â¤Þ¤Ð¤é¤Ê»ÜÀßÆâ¤Î¼Ì¿¿¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°¤¤°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤¯½ÂÃ«¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ dogenzaka-dori¡×¡Ê°Ê¸å¡¢¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¡Ë¤Î½¸µÒ¾õ¶·¤âË§¤·¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê¸å¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤¬2023Ç¯8·î¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç³«¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯2·îÈ¾¤Ð¸½ºß¡¢Á´9¶è²è¤¢¤ë1³¬°û¿©Å¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï´û¤Ë2¤Ä¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Å±Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ä¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÎÅ¹¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÆ±»ÜÀß¤Î¾õ¶·¤ò²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¡¢°ì¿Í¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ëÅ¹¡×¤Î¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£
»ÜÀß¤¬ÄÌÏ©¤ò·ó¤Í¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹½Â¤
¤Þ¤º¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê½ÂÃ«¡¦Æ»¸¼ºä¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢1³¬ÉôÊ¬¤Ë½ÐÆþ¸ý¤¬3¥«½ê¤¢¤ê¡¢»ÜÀß¤ÎÃæ¤È³°¤¬Æ»¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌÏ©¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¡¢³¹¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü16Ëç¡ÛÎ©ÃÏ¤ÏºÇ¹â¤Ê¤Î¤ËÂç¶ìÀï¤Î½ÂÃ«¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¡£¡È¤ª¥É¤í¤¡ÉËþºÜ¤ÊÅ¹¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤½¤ÎÊÂ¤Ó
¤½¤ÎÄÌÏ©±è¤¤¤Ë°û¿©¤ä¾®Çä¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Ê£¿ôÊÂ¤Ó¡¢2³¬¤Ë¤Ï¥¸¥à¤ä»õ°å¼Ô¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å³¬¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸²½Â¼ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿Æþ¤ê¸ý¡£¿·¤¿¤ÊÄÌÏ©¤È¤·¤Æ³¹¤Î²óÍ·À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ñ¥ó¥Ñ¥·ËÜ´Ý¤Î¡Ö¥É¥ó¥¡×¤¬2ÅÙ¤ÎÊÄÅ¹¤Ç¡È¤ª¥É¤í¤¡É¤òÄó¶¡
Æ±»ÜÀß¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ËÜ´Ý¤Î¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤À¡£³«¶ÈÅö½é¤Ï¤ª¥É¤í¤ÀìÌçÅ¹¡Ö¥É¥ß¥»¡×¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤ÎPB¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡È¤ª¥É¤í¤¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤ªµÒ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢2024Ç¯4·î¡¢Å¹Â¦¤«¤é¡ÖÂç¡¹Åª¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÊÄÅ¹¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¤Î¡Ø¤ª¥É¤í¤¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«µÔÅª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Çä¾å¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡×¤ÈÊÄÅ¹ÍýÍ³¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£½ÂÃ«ËÜÅ¹¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡¿½Ð½ê¡§PPHI¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥¥é¥¥é¥É¥ó¥¡×¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£ZÀ¤Âå¤äSNS¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¿ô¥«·îÂ¤é¤º¤ÇÊÄÅ¹¡£2²óÌÜ¤Î¡È¤ª¥É¤í¤¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖMEGA¥É¥ó¥½ÂÃ«ÊÌ´Û¡×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµÒÆþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤¹¤°¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ½ÂÃ«ËÜÅ¹¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ½ÂÃ«ËÜÅ¹¡×¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤º®»¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖMEGA¥É¥ó¥½ÂÃ«ÊÌ´Û¡×¡£Å¹Æâ¤Ï¹¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ½ÂÃ«ËÜÅ¹¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥«¥Õ¥§VS¥«¥Õ¥§¤Î¡È¤ª¥É¤í¤¡É¤ÎÇÛÃÖ
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡È¤ª¥É¤í¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¸²½Â¼ÄÌ¤ê±è¤¤¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±îÅÄÉ§àÝàê¡×¤È¡ÖTHE CITY BAKERY¡Ê¥¶ ¥·¥Æ¥£ ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ë¡×¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î2Å¹ÊÞ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ¡£ÄÌ¾ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢Æâ¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë¶ÈÂÖ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¡Ö±îÅÄÉ§àÝàê¡×¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÅ¹¡¢¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤Ï¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¾¦ÉÊ¤â¤«¤Ê¤ê½ÅÊ£¤¹¤ë¡£
¡ÖTHE CITY BAKERY¡×¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö±îÅÄÉ§àÝàê¡×¤Ï¡Ö¥ª¥¡¼¥Ë¥ç¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¤½¤Î¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°û¿©¶È³¦Åª¤Ë¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÙÝÇË¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¥«¥Õ¥§¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
1¸Ä715±ß¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅ¹¤¬Å±Âà
¤½¤ó¤Ê¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÅ±Âà¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯½©¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅ¹¡ÖGiolitti¡Ê¥¸¥ç¥ê¥Ã¥Æ¥£¡Ë¡×¤¬¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁÚºÚÅ¹¤Î¡Öeashion fun SHIBUYA¡Ê¥¤¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥¡¥ó ¥·¥Ö¥ä¡Ë¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅ±Âà¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î2¶è²è¤¬»õÈ´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖGiolitti¡×¤Ï¡¢Â¾¤Ë¸¶½É¤äÍ³ÚÄ®¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎ©ÃÏ¤È¶ÈÂÖ¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
É®¼Ô¤â¤Õ¤é¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ï°ìÈÖ°Â¤¤¥·¥ó¥°¥ë¡Ê1¼ï¡Ë¤Ç¤â715±ß¡¢¥È¥ê¥×¥ë¡Ê3¼ï¡Ë¤Î¥³¡¼¥ó¤À¤È935±ß¡¢¤Þ¤¿2000±ß¶á¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¡Ö»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£ÄÌÏ©¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤êµ¤·Ú¤ÊµÙ·Æ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢²Á³ÊÂÓÅª¤Ë¤â¤¦¾¯¤·³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¯Å¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ÏÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Þ¤êµÒÆþ¤ê¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤º¡¢ÆÃ¤ËÅß¾ì¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢ÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢È´¤±³Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÁ°¤ÇÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î¿Æ»Ò¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¡¼¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È²°¤µ¤óÊÄÅ¹¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¹â¤¤¤«¤é¤À¤è¡×¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
ÊÄÅ¹¸å¤Î¡ÖGiolitti¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ìÊý¤Ç¡Öeashion fun SHIBUYA¡×¤Ï¡¢±Ø¥Ê¥«»ÜÀß¤ä¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤òÃæ¿´¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÁÚºÚ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öeashion¡×¤Î¿·¶ÈÂÖ¤À¡£¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¾å³¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¶áÎÙ¤Î¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥ó¥Á¼ûÍ×¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÊÛÅö¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤À¤¬¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤ä¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Â¤ê¤º¡¢¤½¤Î³ä¤ËÃÍÃÊ¤â°Â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÉáÃÊ¤Î¥é¥ó¥Á»È¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤ä¡Ö¿ä¤·¿§¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Â°×¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´¶¤âÈÝ¤á¤º¡¢¤³¤ì¤âÊ³¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£·è¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÏÎ©ÃÏ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤À¤±¤ä¤±¤Ëº®¤ó¤Ç¤¤¤ë
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó170Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤Î½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÄÌÅ¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ»¸¼ºä¾®Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿Æþ¤ê¸ý¤¹¤°¤Î¶è²è¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Æâ¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò³Ú¤·¤à¼ã¼Ô¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Å¹Æâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤â¥¿¥Ô¥ª¥«ÊÒ¼ê¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤Ë¤Ï¡¢¼«Í³¤ËºÂ¤ì¤ë¥Ù¥ó¥Á¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¥³¥í¥Ê¤ÎÈ¿Æ°¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¾ÃÈñ¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ½ÂÃ«¤Î¿Í½Ð¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£µÙÆü¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¥«¥Õ¥§¤Ï¤É¤³¤â·ãº®¤ß¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤À¡£
¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ°Õ¼±Åª¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ºÂ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤âÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÈè¤ì¤¿¤È¤¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¾¦ÉÊ¡£
½ÂÃ«¤Î¿Í¤´¤ß¤ËÈè¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Ë¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤¬¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤â°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¡£¸½ºß¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¡¢¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¹ØÆþµÒ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×ÂçÀ¹¶·¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÂ¤¤ê¤ÈÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿·ë²Ì¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥É¥ê¥ó¥¯ÊÒ¼ê¤ËÍ§¿Í¤È¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£»ÜÀß¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¤³¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¥É¥ó¥¡¢¼¡¤Ê¤ë¡È¥À¥¸¥ã¥ì¡É¤òÈäÏª¡Ä
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¡Öeashion fun SHIBUYA¡×À×¤Ë¼«ÈÎµ¡ÀìÌçÅ¹¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤ÎÄ¥¤ê»æ¤¬¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¶õµ¤¤ËÂß¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤Ï¼«ÈÎµ¡¤òÃÖ¤¤¤Æ²¿¤«¤·¤é¤ÎÆø¤ä¤«¤·¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£³Î¤«¤Ë¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Í·ïÈñ¤â¤«¤«¤é¤ºÄã¥³¥¹¥È¤Ç±¿±Ä¤Ç¤¤ë¡£
¼«ÈÎµ¡ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¸¥Ï¥ó.¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄ¥¤ê»æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥É¥ß¥»¡×¤Î¡È¤ª¥É¤í¤¡É¤«¤éÄ¨¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¡Ö¥¸¥Ï¥ó.¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥À¥¸¥ã¥ì¤òÍø¤«¤»¤ë¤³¤È¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÚËÜÊ¸Ãæ¤Ç¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²èÁü¤â¡ª¡ÛÎ©ÃÏ¤ÏºÇ¹â¤Ê¤Î¤ËÂç¶ìÀï¤Î½ÂÃ«¡ÖÆ»¸¼ºäÄÌ¡×¡£¡È¤ª¥É¤í¤¡ÉËþºÜ¤ÊÅ¹¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤½¤ÎÊÂ¤Ó
¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¶ÈÂÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤Ë¤»Î©ÃÏ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤ÎÀ¹¶·¤ò°ì¶Ú¤Î¸÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¼¡Âè¤Ç¤ÏÂç²½¤±¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Ï¤º¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼¡¤³¤½¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È¤ª¥É¤í¤¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛŽ¢¤«¤Ä¤äŽ£¤Î»ÐËåÆÚ½ÁÅ¹¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ"¹¶Àª"¤Î¥ï¥±
ÆÚ½Á¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°úŽ¢¤´¤Á¤È¤óŽ£°ìÂÎ²¿¤¬Ì¥ÎÏ¤«¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆÚ½ÁÀìÌçÅ¹¡Ö¤´¤Á¤È¤ó¡×¤Î¹¶Àª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°¿©¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÂç´Ø¤Þ¤Ê¤ß»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÂç´Ø ¤Þ¤Ê¤ß ¡§ ¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Ä¹¡¿°û¿©¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¡Ë