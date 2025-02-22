¥Ï¥Þ¥¹ÊÖ´Ô¤Î°äÂÎ¡ÈÊÌ¿Í¡É¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁê¤¬ÈóÆñ¡¡¥Ï¥Þ¥¹¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¸¡¾Ú¤··ë²Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÊÖ´Ô¤·¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï21Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬20Æü¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿4¿Í¤Î¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤ÏÊÖ´Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡°å³Ø¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢À¸¸å10¤«·î¤È4ºÐ¤Î·»Äï¡¢¤Þ¤¿83ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¿È¸µ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤È¤µ¤ì¤ë°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿È¸µ¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î¤¤¤º¤ì¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¤¦¤±¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö»ÄÇ¦¤ÊÄäÀï¹ç°Õ°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÇú·â¤Ë¤è¤ê¡¢°äÂÎ¤Ë¸í¤ê¤¬À¸¤¸¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢·ë²Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£