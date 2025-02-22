＜個人投資家の予想＞ 02月22日 06時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
(2307) クロスキャト 東証プライム
(5287) イトヨーギョ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(4892) サイフューズ 東証グロース
(8897) ミラースＨＤ 東証プライム
(3968) セグエＧ 東証プライム
(2175) エスエムエス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
(2307) クロスキャト 東証プライム
(5287) イトヨーギョ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(4892) サイフューズ 東証グロース
(8897) ミラースＨＤ 東証プライム
(3968) セグエＧ 東証プライム
(2175) エスエムエス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS