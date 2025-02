「AFEELA Studio」をオープン

Sony Honda Mobility of America Inc.(SHMA)は、2月22日に、米国カリフォルニア州ロサンゼルス市内のショッピングモール「Westfield Century City」内に「AFEELA Studio」をオープンすると発表した。

6ヶ月間の期間限定で設置されるAFEELA Studioでは、ロサンゼルスにおいて「AFEELA 1」を初めて一般向けに展示し、ソニー・ホンダモビリティの画期的なモビリティを来場者に紹介するという。



ソニー・ホンダモビリティが米国内で期間限定スタジオをオープン。

6ヶ月間限定でオープンするAFEELA Studio at Westfield Century Cityでは、来場者にAFEELAに関する専門知識を持つスタッフによるがライブ形式で臨場感のあるデモンストレーションを行い、AFEELA 1の革新的なテクノロジーを紹介する。

AFEELA Studioでは、来訪者の当日ウォークインまたは、デモンストレーションの事前予約を受け付けている。

AFEELA Studio at Westfield Century Cityの詳細

オープン期間:2025年2月22日〜6ヶ月間

営業時間(現地時間):

月曜日〜木曜日:午前10時〜午後9時

金曜日・土曜日:午前10時〜午後10時

日曜日:午前11時〜午後8時

住所:

Westfield Century City, First Floor near the Atrium

10250 Santa Monica Blvd. Los Angeles CA 90067 USA

それぞれの詳細を解説 AFEELAについて

ソニー・ホンダモビリティが考えるモビリティ体験の中心に存在する“FEEL”を表した「AFEELA」は、人が、モビリティを“知性を持つ存在”として「感じる」こと、また、モビリティがセンシングとネットワークに代表される先進技術を用いて、人と社会を「感じる」こと、というインタラクティブな関係性を表現。

AFEELAとして初めて発売するモデルAFEELA 1は、米国カリフォルニア州にて2025年内の正式発売を予定している。

Sony Honda Mobility of America Inc. について



Sony Honda Mobility of America Inc.は、ソニー・ホンダモビリティ株式会社(SHM)の米国子会社。SHMは、ソニーグループ株式会社と本田技研工業株式会社が2022年に設立したモビリティテックカンパニーとして、「多様な知で革新を追求し、人を動かす。」をパーパスに掲げ、モビリティ業界のイノベーションをリードすることを目指している。

両社の技術、知見や開発力を融合し、様々なパートナーやクリエイターとともに高付加価値モビリティの開発・販売およびモビリティ向けサービスを提供するという。

Westfield Century Cityについて

Westfield Century Cityは広大なオープンスペースと美しく整備された屋外広場に囲まれ、流行のファッションブランド、受賞歴のあるシェフや料理体験、話題のイベントやエンタテインメント、多面的な健康とウェルネスのアメニティ、パブリックアートのインスタレーション、文化的なプログラムなど、すべてが1か所で楽しめる、他にはないロサンゼルスの人気スポットだ。

2017年に10億米ドルの改装工事を行い、現在では西海岸初のEataly、3階建てのNordstrom、2階建てのMacy’s、全面改装されたBloomingdale’s、そしてプレミアムフィットネスクラブおよびスパのEquinoxを併設している。