¡ÚÀÇÍý»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¡Ö¤¨¡¢1±ß¤âÌá¤é¤Ê¤¤¤Î!?¡×¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤ÈÂÐºö
ÄêÇ¯Á°¸å¤Î·èÃÇ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï2000Ëü±ß°Ê¾åÊÑ¤ï¤ë¡ª ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÀÇÍý»Î¤ÎÈÄÁÒµþ»á¤¬Ãø¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆÀ¤ò¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»²þÄû¡õ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¤¹¤ë¡ªÄêÇ¯Á°¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÀµ²ò ²þÄûÈÇ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯Á°¸å¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥È¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤äÌôÂå¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ1¡Á3³äÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤â°ìÄê¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¶²áÊ¬¤òÊ§¤¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¡¢²þ°¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å¸Â¤Î³Û¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Äã½êÆÀ¼Ô¤À¤È·î¤Ë3Ëü5400±ß¡¢É¸½àÊó½··î³Û26Ëü±ß°Ê²¼¤À¤È5Ëü7600±ß¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ïp214¤Î·×»»¼°¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ê69ºÐ°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢°Õ³°¤ËºÙ¤«¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡°åÎÅµ¡´Ø¤´¤È¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬¡¢1¤«·î2Ëü1000±ß°Ê¾å¤Î»þ¤À¤±ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë
¡¡69ºÐ°Ê²¼¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¡¢1¤«·î¤Ë2Ëü1000±ß°Ê¾åÊ§¤Ã¤¿»þ¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢10¤«½ê¤Î°ã¤¦ÉÂ±¡¤Ë¡¢2Ëü±ß¤º¤Ä¹ç·×20Ëü±ßÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±¡³°½èÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌô¶É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï¡¢½èÊýäµ¡Ê¤»¤ó¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÌô¶É¤ÏÆ±¤¸°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£70ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶â³Û¤ÎÇû¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Î¤¢¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ÇÎÅ²Ê¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Î¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°å²Ê¤È»õ²Ê¤ÏÊÌ¡¹¡¢Æþ±¡¤ÈÄÌ±¡¤âÊÌ¡¹¤Ë·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ·×»»¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÂ±¡¤ÎÁë¸ý¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢1Æü¡ÁËöÆü¤Î1¤«·î¤´¤È¤Ë·×»»¤¹¤ë
¡¡¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ï·îÃ±°Ì¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£·î¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·×»»¤Ï·î¤´¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Æþ±¡Èñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ë·×»»¼°¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¤â·î¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸·îÆâ¤è¤ê¤âÌó8Ëü±ß¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬Áý¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÞ¤®¤ÎÆþ±¡¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æþ±¡»þ´ü¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·î¤ò¤Þ¤¿¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤Ç¤¹¡£
£²ÈÂ²¤ÎÊ¬¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¡¡°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤Î¤â¤È¡¢Æ±°ìÀ¤ÂÓ¤Î¿Í¤Î°åÎÅÈñ¤ò¹ç»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¤ÂÓ¹ç»»¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¤ÂÓ¹ç»»¤ÎÍ×·ï¡Ë
- Æ±¤¸·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Î°åÎÅÈñ¡ÊÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä¡Ë
- ¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬2Ëü1000±ß°Ê¾å¡Ê70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¡¢¶â³Û¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ë
- ·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¿½ÀÁ¤¬É¬Í×
¡¡À¤ÂÓ¹ç»»¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¹ç»»ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹ç»»ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤ÂÓ¹ç»»¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¡³°½èÊý¤ÎÌôÂå¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¿½ÀÁ¤·Ëº¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë
¡¡Æþ±¡Ãæ¤Î¿©Èñ¤äµï½»Èñ¡¢º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤äÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÃí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤ÊÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡1Ç¯´Ö¡Ê¿ÇÎÅ·î¤ò´Þ¤á¤¿Ä¾¶á12¤«·î¡Ë¤Ë3²ó°Ê¾å¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢4²óÌÜ¤«¤é¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡ÊÂ¿¿ô²ó³ºÅö¡Ë¡£
¡¡¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢¼õ¿Ç¤·¤¿·î¤ÎÍâ·î¤Î1Æü¤«¤é2Ç¯°ÊÆâ¤¬´ü¸Â¤Ç¤¹¡£¡Ö¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¡¢´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¤¹¤ë¡ªÄêÇ¯Á°¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÀµ²ò¡¡²þÄûÈÇ¡×¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤ÏËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£