佐久間大介出演の『ヒロミのおせっ買い！』第3弾にEXILE TAKAHIRO、INI西洸人＆宮世琉弥が登場
■EXILE TAKAHIROは母の還暦祝いプレゼント探し！ヒロミ、シソンヌ長谷川忍、佐久間大介がINI西洸人＆宮世琉弥を連れて高円寺巡り
お買い物にロマンを持つ男・ヒロミと買い物好きシソンヌ長谷川忍、Snow Man佐久間大介が“お買い物で悩む芸能人”に“おせっ買い”を焼く、令和の新お買い物ロケバラエティー『ヒロミのおせっ買い！』第3弾が、日本テレビで3月1日15時から放送される。
今回のお買い物ゲストは、8年乗ったプリウスを、ついに買い替えたい、そして自身が貸し出しているレンタカーにアドバイスが欲しい松本明子。
そして、世話になった母に還暦祝いとしてスーツケースをプレゼントしたいEXILE TAKAHIROが高級スーツケース探し。
さらに、今をときめく若手ふたりにヒロミがおせっ買い。
大好きな“スター・ウォーズグッズ”をもっとゲットしたいINI西洸人と、尊敬する父へ一点もののプレゼントがしたい宮世琉弥を連れて、高円寺巡りをする。
番組情報
日本テレビ『ヒロミのおせっ買い！』
03/01（土）15:00～16:55
出演：ヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）、松本明子、TAKAHIRO（EXILE）、西洸人（INI）、宮世琉弥
『ヒロミのおせっ買い！』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/hiromi-no-osekkai/