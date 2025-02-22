¡Ú¹Åç¡¦¾ï¹¡¡Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö1·³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤Æ¡¢³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤ËËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£µ¨2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢³«ËëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢ºò½Õ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£²Æì2¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢½¼¼Â¤Î½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤Î³«Ëë1·³¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢2·å¾¡Íø¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤Ê¤É¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î³èÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¶ñ¹ç¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½çÄ´¡£µ»½Ñ¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»î¤»¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½µîÇ¯¤Î½Õ¤Ï±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÁ´Á³Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢Îý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¿´¤ÎÌÌ¡£µ»½Ñ¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤ÈÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤È¾¡Éé¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¤¤í¤¤¤í´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¡¢Æó¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤´¤È¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¡¢²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¼ÂÀï¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¼ÂÀï¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Îµå¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ÆÅê¤²¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ¤â¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ç¤Ï´üÂÔÃÍ¤â°ã¤¦¡£
¡¡¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö1·³¤ÎÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Ç¡¢½Å°µ¤¬¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¼å¤À¤¬¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¾ð¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¶¥Áè¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤¬³«Ëë1·³¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£¶¥Áè¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½³¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤¬À¸¤»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ï¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½³«Ëë1·³¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ï³«Ëë1·³¤¬ÌÜÉ¸¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¤³¤À¤ï¤ë¿ô»ú¤Ï¡£
¡¡¡Ö2·å¾¡Íø¤Ï°ì¤Ä¤Î¡ÊÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡Ë¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢2·å¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢2·å¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö1·³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤Æ¡¢³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ¾ï¹¡¡±©ÌéÅÍ¡Ê¤Ä¤Í¤Ò¤í¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£ÂçÊ¬ÉñÄá¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÀÄ³ØÂç¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤ËÅÐÈÄ¤·ÄÌ»»8¾¡¡£23Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·MVP¤ÈºÇÍ¥½¨Åê¼ê¡£23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡£¿·¿Í¤Îºòµ¨¤Ï9·î15ÆüDeNAÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡£2»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦45¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢79¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£