¹ñ»Î´ÜÂç¡¦±§ÅÄÀî¡¡·»¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Í¥´õ¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ø¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¡×¿·ÆþÀ¸½éÎý½¬
¡¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµå£²Éô¥ê¡¼¥°¡¦¹ñ»Î´ÜÂç¤Î¿·ÆþÀ¸¤¬£²£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½éÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Àî¸ý»ÔÎ©¤ÎºÇÂ®£±£´£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦±§ÅÄÀî·òÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£·»¤Ï£²£³Ç¯£×£Â£ÃÀï»Î¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Í¥´õ¡£¡Ö£±Éô¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¹â¹»£±Ç¯»þ¤ËÀî¸ý»ÔÎ©¤ÎÁí´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Ä¹°æ´ÆÆÄ¤ò»Õ»ö¤·Æ±Âç³Ø¤Ø¡£Éð´ï¤ÏÄ¾µå¤È·»Ä¾ÅÁ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤âÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»°¿¶¤¬¤È¤ì¤ë¶¯µ¤¤ÊÅêµå¤¬¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤è¤êÂÎ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¶¯¹ë¹»¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ëÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï·»¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤À¡£¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤ÍýÁÛ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¿®¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÍ¥´õ¤ò¤·¤Î¤°·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡££´Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¢¡±§ÅÄÀî¡¡·ò¡Ê¤¦¤À¤¬¤ï¡¦¤¿¤±¤ë¡Ë£²£°£°£·Ç¯£²·î£²£²Æü¡¢£±£¸ºÐ¡£ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô½Ð¿È¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÅê¼ê¡£ºÇÂ®£±£´£µ¥¥í¡£µÜËÜ¾®£±Ç¯»þ¤ËµÜËÜ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢±ÛÃ«À¾Ãæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£Àî¸ý»ÔÎ©¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£²¡¢±óÅê£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡£µå¼ï¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡£