£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ¡¡¹ÃÈå¤ò¤«¤¯ÍðÍ½¹ð¡¡¹¥Êá¼ê¤ËÀÑ¶ËÁöÎÝ¡Ö»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×£²£²Æü¡¦µð¿Í¤È£Ï£ÐÀï
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²£±Æü¡¢µ¹ÌîÏÑ¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈå¤òÂ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëµå³¦¶þ»Ø¤Î¹¥Êá¼êÁê¼ê¤Ë¡Ö»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÑ¶ËÁöÎÝ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÇÛµå¤À¤Ã¤¿¤êÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤êÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ËÒ¤Ïºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£±£±ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤¬µåÃÄ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ÀïÎÏ¤ÎÈ¿±þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î¾õÂÖ¤ä¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬ºÇ½ªÆü¡£ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯°Å·¸õ¤ÈÈ©´¨¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡ÖÎäË¼¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²ÝÂê¤Î¼éÈ÷ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤áÁá½ÐÆÃ¼é¤ò·ç¤«¤µ¤º´º¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËÒ¡£ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ÂÀï¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£