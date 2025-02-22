¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÄÔÍÛÂÀ¤¬Êú¤¯ÌîË¾¡ÄàNJCÉÔÍøÏÈá¤Ç¤â¥Ë¥ä¥ê¡ÖEVIL¤òÂº·É¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð¡¦£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡×¡Ê£³·î£·Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡ËÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤à¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢£´·î£µÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤ë¡£Èá´ê¤ÎÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂÂ×´§¡¢¤½¤·¤Æà£²´§²¦¼Ôá¤òÌÜ»Ø¤¹ÄÔ¤ÎÌîË¾¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ï¸½ºß£Ã£Í£Ì£Ì¤È¤Î¹çÆ±¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥«¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¹ó»÷¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥«¥ó¥¿¥ó¿Ý¥È¥Þ¥È¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»î¹ç¤ÏÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÔ¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«³Æ²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Ë¤·¤Æ£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì²¦¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¤«£Î£Ê£Ã¤Ç¤Ï¥·¡¼¥É¤«¤éÏ³¤ì¡¢£±²óÀï¤Ç£Å£Ö£É£Ì¡¢¾¡¤Æ¤Ð£²²óÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥·¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¤¬µ¿µÁ¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤â£É£×£Ç£Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¸½¾õ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£²¶¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤è¤ê¤â¡¢»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°·¤¤¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉÔÍø¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èà¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ëá¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤Ï¡¢£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤È¤Î£Ö£²Àï¤Ç»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ä¾¸å¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¤³¤È¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ£Å£Ö£É£Ì¤òÂº·É¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÄÔ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÏàÄÔ»Â¤êá¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»þÂå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¶¤ËÂÃ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£·×»»¹â¤¤ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡£´ÊÃ±¤Ë¡Ê¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥ÖÆâ¤Î¡Ë·³ÃÄ¹³Áè¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È·Þ·â¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£Î£Ê£Ã¤òÀ©¤·¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£¤ËÇÔ¤ì¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì²¦¼Ô¤È¤·¤Æ°ÒÉ÷Æ²¡¹à£²´§á¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÄÔ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ë²¶¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â³§¤µ¤óÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡££²´§²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»ñ³Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¸½¾õ²¶¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£¸åÆ£¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢²¶¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¹ë¸ì¡£¤«¤Í¤ÆÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ²òÂÎ¤òºÆ¤ÓÌÜ»Ø¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¿·À¤Âå¤ÎÂæÆ¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¸åÆ£¤¬ºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢·²Íº³äµò¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¿·Æü¥Þ¥Ã¥È¡£¿·»þÂå¤ÎÈâ¤ò³«¤¤·ÃË¤¬¡¢£Î£Ê£ÃÏ¢ÇÆ¤ÇÃÄÂÎ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£