Ž¢²í½ö±àŽ£°ìÊýÅª¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬ºá¿¼¤¤"4¤Ä¤ÎÍýÍ³"
³Ê¼°¹â¤¤¼°¾ì¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¡×¡Ê²èÁü¡§Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö·ëº§¼°¤¬¼°¾ìÂ¦¤Î°ìÊýÅª¤ÊÅÔ¹ç¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡×¡Ö180ÁÈ¤â¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¡Ø²í½ö±à¡Ù¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åìµþ¤Î°ìÅùÃÏ¡¦ÌÜ¹õ¤Ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ·ëº§¼°¾ì¡Ö¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¡×¤ÇÍ½ÌóºÑ¤ß¤ÎÌó180ÁÈ¤ËÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÏ¢Íí¡£µÙ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬2·î10Æü¤Ç¡¢µó¼°Í½Äê¼Ô¤Ë¤Ï14Æü¤«¤é½ç¼¡Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÀµÏÀ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¬¤¿¤¤
18Æü¤Ë¤Ï»ÜÀß¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¡ÖµÙ´Û¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯9·î30Æü¤ò°Ê¤Æ·úÊª½êÍ¼Ô¤È¤ÎÄê´ü·úÊªÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê°ì»þµÙ´Û¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤Î±Ä¶ÈºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö10·î1Æü°Ê¹ß¤Îº§Îé¡¦±ã²ñ¡¦½ÉÇñ¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦ÅìµþÅÔ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡ØÉ´ÃÊ³¬ÃÊ¡Ù¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Íí¤Î¾å¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÙ´ÛÍ½Äê¤¬º£Ç¯10·î°Ê¹ß¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ÀºÆ³«¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡ÖµÞ¤Ê·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÌµ·×²è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î°Ê¹ß¤ËÍ½ÌóºÑ¤ß¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüÄø¤ò9·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ËÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²ñ¾ìÎÁ¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë°áÁõÎÁ¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿½¹þ¶â20Ëü±ß¤ÎÊÖ¶â¤ÈÌÂÏÇÎÁ10Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÙ´Û¤ä¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö2025Ç¯1·î¤Ë·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤¬¥«¥Ê¥À¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤êÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÊý¿Ë¡×¤Î2¤Ä¡£
2·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤â¡¢¶ÌÀîÅ°¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅê»ñ¸úÎ¨¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÀµÏÀ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î·Ð°Þ¤äÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¼°¾ìÍ½Ìó¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏºÇ½é¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬·ëº§¼°¾ì¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥é¥¤¥À¥ë´Ø·¸¼Ô¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö²í½ö±à¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤¤¤«¤Ëºá¿¼¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éº£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÍÇ¡¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖµÙ´Û¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡Ê²èÁü¡§Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Â¾¤Î¼°¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²í½ö±à¤¬¤¤¤¤¡×ÍýÍ³
¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Îºá¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²í½ö±à¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¼°¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¡Ö·ëº§¼°¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢²í½ö±à¤ÎÎò»Ë¤È³Ê¼°¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ÈÈþ¤·¤µ¡£
²í½ö±à¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï97Ç¯Á°¤Î1928Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿½ãÆüËÜ¼°¤Î¹âµéÎÁÄâ¡Ö¼Ç±º²í½ö±à¡×¡£1931Ç¯¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¡ÖÌÜ¹õ²í½ö±à¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÆüËÜ½é¤ÎÁí¹ç·ëº§¼°¾ì¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ò´Þ¤àÌó23ËüÁÈÄ¶¤¬µó¼°¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅÔ¤Î»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤â¤¢¤ëÉ´ÃÊ³¬ÃÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÉâÀ¤³¨¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÌÚÄ¦¤êÈÄ¤äÅ·°æ¤ÎÀð³¨¤Ê¤É2500ÅÀ¤â¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤¬¥º¥é¥ê¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¡¢Èþ¤·¤¤ÆüËÜÄí±à¤äÂì¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ´ÃÊ³¬ÃÊ¡×¤Ï¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡Ê²èÁü¡§Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¼ÂºÝ¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÊü¿´¾õÂÖ¡×¡Öµã¤Êø¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¼°¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼°¾ì¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Æü»þ¤ä¾ì½ê¡¢¼°¾ì¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¼°¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2¼¡²ñ¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÏÊý¤«¤é¤ÎÎóÀÊ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤³¤³¤Ç·ëº§¼°¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é²í½ö±à¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¼°¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯1·î¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«1¥«·î¸å¤ËÍø±×ÄÉµá¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÊýÅª¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤Ç¤½¤ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤Î¼°¾ìÍ½Ìó¤ÏÀäË¾Åª
¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Îºá¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë2¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î·ëº§¼°¾ì¤Ï1Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Ìó¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£
·ëº§¼°¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï10¡¦11·î¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿½Õ¤Ï¿Í¤ä¤ª¶â¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ç¡¢5·î¤ÏÂç·¿Ï¢µÙ¸å¡¢6·î¤Ï±«¤È¾ø¤·½ë¤µ¤òÍýÍ³¤ËÈò¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤â½ë¤¤²Æ¤äË»¤·¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á10¡¦11·î¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¤â¤·¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬10·î°Ê¹ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´×»¶´ü¤Î12·î°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤Û¤É¤Îº®Íð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ÀÌóËþÎ»¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Î¤ß¤ÇÀþ°ú¤¤ò¤¹¤ë¥É¥é¥¤¤µ¤¬¤½¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢Âç°Â¤äÍ§°ú¤Ê¤É¤ÎÏ»ÍË¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÁá´ü¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10¡¦11·î¤ÎÂç°Â¤äÍ§°ú¤Ë´õË¾¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢²í½ö±à¤ÎÍ½Ìó¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¯¤«¤éÆ°¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢²í½ö±à¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ÆÂ¾¤Î¼°¾ì¤òÃµ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç10¡¦11·î¤Î»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÆü¼è¤ê¤È²ñ¾ì¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡£¼ÂºÝ¡¢²í½ö±à¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖµÞ¤¤¤ÇÊÌ¤Î¼°¾ì¤òÃµ¤·¤¿¤±¤É¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÜÀß¡¢Æü¼è¤ê¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¤Î´õË¾¤ò¾¯¤·²¼¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¶¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²í½ö±à¤Ï9·î¤Ø¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ±·î¤Ï¤Û¤ÜËä¤Þ¤ê¡¢¿¿²Æ¤Î8·î¾å½Ü¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ã±¤Ë½ë¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¾¤Ë10¡¦11·î¤«¤é2¡Á3¥«·îÁ°ÅÝ¤·¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤À¤±½àÈ÷¤òÁá¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¤³¤³¤Ç¤¤¤¦½àÈ÷¤Ï·ëº§¼°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·º§Î¹¹Ô¤ä¿·µï¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÊó¹ð¤È»Å»ö¤ÎÄ´À°¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Î¸òÄÌ¡¦½ÉÇñ¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½àÈ÷¤òÁá¤á¤ëÉ¬Í×À¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï·è¤·¤Æ·ëº§¼°ÅöÆü¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎºÆ¹Í¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÅö»ö¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼°¾ì¤«¤é¤Î¡ÖÌÂÏÇÎÁ10Ëü±ß¡×¤ÏÂÅÅö¤«
¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Îºá¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë3¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢10Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÌÂÏÇÎÁ¤ÎÀßÄê¶â³Û¡£
²í½ö±à¤ÈÍ½Ìó¼Ô¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ë¡¤ÇÁè¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢10Ëü±ß¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤²ò·è¶â¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤¬Èñ¤ä¤·¤¿»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤Ï10Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤ª¶â¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¼°¾ì¤òÃµ¤·¡¢Í½Ìó¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¡Ö²í½ö±à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë¡ÖÂ¾¤â¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬¿Í¤Î¿´¡£¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼°¾ì¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î»î¿©¤ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë·èÄê¤Ë»ê¤ë¤¦¤¨¤ÇÎ¾²È¤ÎÎ¾¿Æ¤Ê¤É¤Ø¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ëº§Áê¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¶¨ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼°¾ì¤Î²¼¸«¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ¾²È¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¼°¾ì¤ÈÆü¼è¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¸å¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ÆÂ²¡¢Í§¿Í¡¢»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ËÆü»þ¤È¾ì½ê¤ÎÏ¢Íí¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë½©¤Î·ëº§¼°¤Ç¤â¡¢°áÁõ¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤äÈäÏª±ã¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢·ëº§¼°ÅöÆü¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¨¥¹¥Æ¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï¿·µï¤Ê¤É¤Î·ÀÌó¤â¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÇºÆ¤Ó¼°¾ìÃµ¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢Æü»þ¤ÎÊÑ¹¹¤Ç½ÐÀÊ¼Ô¤ËºÆ¤ÓÏ¢Íí¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¤Ç¥ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤À¤±¤Ç¤â¡¢10Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤¬Å¬Àµ¤È¤Ï»×¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëº§¼°¤Ç¡ÖÊÑ¤¨¤ë¡×¤Ï±ïµ¯¤¬°¤¤
¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Îºá¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë4¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤ë¡×¡ÖºÆ¤Ó¹Ô¤¦¡×¡Ö¤ä¤êÄ¾¤¹¡×¡Ö2ÅÙÌÜ¡×¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡Ö±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¡ÖÉÔµÈ¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¡¢Èò¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡£
ÈäÏª±ã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡È´÷¤ß¸ÀÍÕ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¼º¤¦¡×¡Ö½ª¤ï¤ë¡×¡ÖÀÚ¤ì¤ë¡×¡Ö²õ¤ì¤ë¡×¡Öµî¤ë¡×¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¡ÖÎ¥¤ì¤ë¡×¡ÖÇË¤ë¡×¡ÖÊÌ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤ª¡ÖÃí°Õ¤·¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¡ÖÉÔµÈ¡×¤ÈÈò¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢·ëº§¼°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÊÑ¤¨¤ë¡×¡ÖºÆ¤Ó¹Ô¤¦¡×¡Ö¤ä¤êÄ¾¤¹¡×¡Ö2ÅÙÌÜ¡×¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼°¾ì¤äÆü»þ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡ÖÁê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¡¢ºÆ¤Ó¼°¾ì¤òÃµ¤·¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÎ¥º§¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤¨¤ë¡×¡ÖºÆ¤Ó¹Ô¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼°¾ìÂ¦¤Î°ìÊýÅª¤ÊÅÔ¹ç¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡£¤â¤·ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Î¾¿Æ¡¢ÁÄÉãÊì¡¢¿ÆÀÌ¤é¤¬¾ì½ê¤äÆü»þ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È²í½ö±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ëº§¼°¾ì¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÁ°¸åÎ¾Êý¤ÎÍ½Ìó¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¥Þ¥Ê¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ëº§¼°¾ì¤òÊÄ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ïµ¯¤¬°¤¤¡£¤Ê¤¼¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢9·î¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¡ÖµÙ´Û¤ä¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±ïµ¯¤¬°¤¤¤«¤éÍ½Ìó¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î·ï¤Ç²í½ö±à¤Î°õ¾Ý¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë2¡Á9·î¤Î¼°¾ìÍ½Ìó¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«
·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ê¥À¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²í½ö±à¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2002Ç¯¤Ë883²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Çã¼ý¡£¤½¤Î¸å¡¢½êÍ¼Ô¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é2017Ç¯¤Ë¡ÖÌÜ¹õ²í½ö±à¡×¤«¤é¡Ö¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤¬·úÊª¤Î½êÍ¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²í½ö±à¤ÎÈþ¤·¤¤´ÛÆâ¤äÄí±à¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ê²èÁü¡§Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±·Ð±Ä¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤ëº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÍ½Ìó¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ´ººÉÔÂ¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¿4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²í½ö±à¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Î¼°¾ì¤òÃµ¤¹¡×¡Ö¤â¤·¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïº¹³Û¤òÊ§¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ëº§¼°¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡Öº§°ù¿ô¤â·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·²í½ö±à¤¬º£¸å¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò½Å»ë¤·¤¿³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎÄ¶¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ä¼ÂÀÓ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤éÆÀºö¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤ÎÂçÀÚ¤Ê·úÃÛÊª¤äÊ¸²½¤ò³°¹ñ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£·ëº§¼°¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÚÂ¼ Î´»Ö ¡§ ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥ÈŽ¤¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈŽ¤¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¡Ë