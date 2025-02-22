レンヌvsスタッド・ランス スタメン発表
[2.21 フランス・リーグアン第23節](ロアゾン パーク)
※28:45開始
<出場メンバー>
[レンヌ]
先発
GK 30 スティーブ・マンダンダ
DF 5 リリアン ブラシエ
DF 33 ハンス・ハテブール
DF 97 J. Jacquet
MF 3 アドリエン・トリュフォー
MF 8 セコ フォファナ
MF 17 ジョーダン ジェイムズ
MF 22 ロレンツ アシニョン
MF 38 D. Cissé
FW 9 アルノー・カリムエンド
FW 11 ムサ アル=ターマリ
控え
GK 23 ゴティエ ガロン
DF 18 A. Nagida
MF 6 アゾル マツシワ
MF 28 アヤンダ・シシュバ
MF 32 ナウイロ・アハマダ
MF 90 イスマエル コネ
FW 7 古橋亨梧
FW 19 カジーム オライグベ
FW 20 C. Gómez
監督
アビブ ベイ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 21 セドリック・キプレ
DF 55 ノア・サンギ
MF 7 伊東純也
MF 10 テディ・テウマ
MF 17 中村敬斗
MF 24 M. Gbane
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 16 リュドゥビク・ビュテル
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 31 M. Jeng
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 30 ジョン・パトリック
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 ニアマ・シソコ
FW 85 H. Ibrahim
監督
サンバ・ディアワラ
※28:45開始
<出場メンバー>
[レンヌ]
先発
GK 30 スティーブ・マンダンダ
DF 5 リリアン ブラシエ
DF 33 ハンス・ハテブール
DF 97 J. Jacquet
MF 3 アドリエン・トリュフォー
MF 8 セコ フォファナ
MF 17 ジョーダン ジェイムズ
MF 22 ロレンツ アシニョン
MF 38 D. Cissé
FW 9 アルノー・カリムエンド
控え
GK 23 ゴティエ ガロン
DF 18 A. Nagida
MF 6 アゾル マツシワ
MF 28 アヤンダ・シシュバ
MF 32 ナウイロ・アハマダ
MF 90 イスマエル コネ
FW 7 古橋亨梧
FW 19 カジーム オライグベ
FW 20 C. Gómez
監督
アビブ ベイ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 21 セドリック・キプレ
DF 55 ノア・サンギ
MF 7 伊東純也
MF 10 テディ・テウマ
MF 17 中村敬斗
MF 24 M. Gbane
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 16 リュドゥビク・ビュテル
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 31 M. Jeng
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 30 ジョン・パトリック
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 ニアマ・シソコ
FW 85 H. Ibrahim
監督
サンバ・ディアワラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります