[2.21 フランス・リーグアン第23節](ロアゾン パーク)

※28:45開始

<出場メンバー>

[レンヌ]

先発

GK 30 スティーブ・マンダンダ

DF 5 リリアン ブラシエ

DF 33 ハンス・ハテブール

DF 97 J. Jacquet

MF 3 アドリエン・トリュフォー

MF 8 セコ フォファナ

MF 17 ジョーダン ジェイムズ

MF 22 ロレンツ アシニョン

MF 38 D. Cissé

FW 9 アルノー・カリムエンド

FW 11 ムサ アル=ターマリ

控え

GK 23 ゴティエ ガロン

DF 18 A. Nagida

MF 6 アゾル マツシワ

MF 28 アヤンダ・シシュバ

MF 32 ナウイロ・アハマダ

MF 90 イスマエル コネ

FW 7 古橋亨梧

FW 19 カジーム オライグベ

FW 20 C. Gómez

監督

アビブ ベイ

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 2 ジョセフ・オクム

DF 3 関根大輝

DF 21 セドリック・キプレ

DF 55 ノア・サンギ

MF 7 伊東純也

MF 10 テディ・テウマ

MF 17 中村敬斗

MF 24 M. Gbane

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 22 ウマル・ディアキテ

控え

GK 16 リュドゥビク・ビュテル

GK 20 アレクサンドル・オリエロ

DF 23 オーレリオ・ブタ

DF 31 M. Jeng

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 30 ジョン・パトリック

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 74 ニアマ・シソコ

FW 85 H. Ibrahim

監督

サンバ・ディアワラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります