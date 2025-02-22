¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦Ï¯´õ¡¡ÆÍÁ³¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë¿¼Ìë¤ÎÆüËÜÎóÅç¾×·â¡ª¡Ö23ºÐ¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤²¤¿¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¿¼Ìë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎË¹»Ò¤ò2¤ÄÊÂ¤Ù¤¿²èÁü¤Ë¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÎÊý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø»ä¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î¿¼Ìë¤Î¾×·â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ·ëº§¡×¤¬°ìµ¤¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÉâ¤¤¤¿±½¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡×¡Ö23ºÐ¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¢ºÇ¶á¤Î¿Í¤ÏÁá¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤²¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤¯µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ÈÂÓ¡ÊÅÅÏÃ¡Ë¤ò¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£