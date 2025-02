欧州サッカー連盟(UEFA)は21日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメントの組み合わせ抽選会を行った。今季の欧州カップ戦で唯一の全勝を果たし、リーグフェーズを突破した チェルシー (イングランド)はコペンハーゲン(デンマーク)との対戦が決まった。日本人選手ではDF森下龍矢所属のレギア・ワルシャワ(ポーランド)とDF小杉啓太所属のユールゴーデン(スウェーデン)がリーグフェーズからのストレートインで勝ち残っており、レギア・ワルシャワはモルデ(ノルウェー)、ユールゴーデンはパフォス(キプロス)との対戦が決まっている。

組み合わせは以下のとおり【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】(※カッコ内は所属リーグ、リーグフェーズ順位)[1]{{c|ベティス}(スペイン、15位) vs ビトーリア(ポルトガル、2位)[2]ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド、9位) vs セルクル・ブルージュ(ベルギー、8位)[3]ツェリエ(スロベニア、21位) vs ルガーノ(スイス、6位)[4]パナシナイコス(ギリシャ、13位) vs フィオレンティーナ(イタリア、3位)[5]コペンハーゲン(デンマーク、18位) vs チェルシー(イングランド、1位)[6]モルデ(ノルウェー、23位) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド、7位)[7]パフォス(キプロス、12位) vs ユールゴーデン(スウェーデン、5位)[8]ボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ、20位) vs ラピド・ウィーン(オーストリア、4位)【準々決勝】[a]([1]の勝者) vs ([2]の勝者)[b]([3]の勝者) vs ([4]の勝者)[c]([5]の勝者) vs ([6]の勝者)[d]([7]の勝者) vs ([8]の勝者)【準決勝】([a]の勝者) vs ([b]の勝者)([c]の勝者) vs ([d]の勝者)【決勝】