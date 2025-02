神野友亜(Vo)のソロプロジェクトSARD UNDERGROUNDが、自身初のスタジオライブ映像を2月22日21時より2曲連続YouTubeプレミア公開することが決定した。同日21時にZARDの名曲カバー「揺れる想い」[tribute 2023]、続いて21時30分にTVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ「夢で逢いましょう」の2曲が連続公開される。「良い緊張感で、一音一音噛み締めながら歌いました」とは神野が自身のXにポストしたコメントだ。初めてのスタジオライブに手ごたえを感じたようだ。

■全国ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025>



▼ライブハウスツアー6月21日(土) 香川・festhalle6月29日(日) 宮城・仙台Rensa7月05日(土) 愛知・DIAMOND HALL7月12日(土) 福岡・DRUM LOGOS7月20日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24▼ホールツアー【大阪公演】8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール※day2▶︎オリジナル楽曲 only day【東京公演】9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC※day2▶︎オリジナル楽曲 only day