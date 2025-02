【初音ミク delight fairy style】発売日・価格:未定撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ポニーキャニオンフィギュアより発売される、1/7スケールフィギュア「初音ミク delight fairy style」。こちらは、バーチャルシンガーの初音ミクを立体化したものだ。この記事を書いている時点では発売日や価格などの詳細は発表されていないが、近日中に予約が開始される予定である。

全体的に初音ミクらしいポップな色合いになっており、見ているだけでこちらの気分がワクワクしてくるような仕上がりだ。部屋の中に飾っておいても、かなり目立つ存在となってくれることは間違いない。ミクのファンならば、ぜひとも手に入れたいマストアイテムといえるだろう。

原型制作は榊馨氏、彩色はかずひろ氏が手掛けている

フィギュアとしては、背中側から見ているような姿で、ミクがこちらを振り向いた瞬間をとらえたようなポーズになっている。ミクの大きな瞳にはカラフルな彩色が施されているほか、長いまつげなどもしっかり描かれておりかなりキュートだ。

頭には大きめのヘッドセットを装着しており、特徴的な四角の髪飾りも表現されている。その髪飾りの間を、ミクの特徴ともいえる長いツインテールが通り抜けるようなデザインになっているところも面白い。ピンクやブルーといった色合いも美しく、いつまでも眺めていたくなるような魅力がある。

見返り美人のミクさん

ツインテールを避けるようにヘッドセットが付けられている

色合いも美しい

ミクが身に付けている衣装は、比較的ピッチリとしたスタイルで、体のラインもよくわかる作りになっている。背中側にはピンク色の羽のようなものが生えているが、こちらにはクリアパーツが採用されており、若干透明感のある質感になっている。

手首付近は裾が広くなっている

背中にはピンク色の羽が生えている

随所に金色があしらわれており、高級感がある見た目だ

足の膝近くまで伸びた長いツインテールは、渦を巻くような形になっており躍動感がある。片足を上げながら、つま先で駆け出しているような姿になっているが、こちらも宙に舞っているような浮遊感があって面白い。ちなみに、靴底部分の凹凸もしっかりと作り込まれているのがわかる。

渦を巻くようなスタイルになっているミクの長い髪

靴底も金色になっている

片足で全体を支えている状態だ

こちらの「初音ミク delight fairy style」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。先日開催されたワンフェスに引き続き、同店でも2月27日まで展示が行われている。予約しようか迷っている人はこの機会を逃さず、お店で実物をチェックしてみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

Art by CHRIS (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net