ECLラウンド16の組み合わせ決定…優勝候補チェルシーはコペンハーゲンと対戦、日本人も2名参戦

カンファレンスリーグ(ECL)・決勝トーナメント・ラウンド16の組み合わせ抽選会が21日にスイス・ニヨンで行われ、全8試合の対戦カードが決定した。チャンピオンズリーグ(CL)、ヨーロッパリーグ(EL)と同じく、“第3の大会”と位置付けられるECLでも、今季より新たなフォーマットが導入されている。36チームによって争われたリーグフェーズで上位8チームに入ったチェルシー(イングランド)、ヴィトーリア・デ・ギマランイス(ポルトガル)、フィオレンティーナ(イタリア)、ラピード・ウィーン(オーストリア)、DF小杉啓太が所属するユールゴーデン(スウェーデン)、ルガーノ(スイス)、DF森下龍矢が所属するレギア・ワルシャワ(ポーランド)、サークル・ブルッヘ(ベルギー)はラウンド16へのストレートインを決めている。

◼︎ECL・ラウンド16

◼︎ECL・準々決勝

◼︎ECL・準決勝

◼︎ECL・決勝

一方で、9位から24位のチームはホーム&アウェイ方式で行われるプレーオフを戦った。ファーストレグは13日、セカンドレグは20日に行われ、ベティス(スペイン)、ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド)、ツェリェ(スロベニア)、パナシナイコス(ギリシャ)、コペンハーゲン(デンマーク)、モルデ(ノルウェー)、パフォス(キプロス)、ボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)がラウンド16行きの切符を掴み取った。これらの16チームによって、ラウンド16の戦いが繰り広げられる。21日に行われたラウンド16抽選会の結果、今大会の優勝候補と目されるチェルシーは、コペンハーゲンと対戦することとなった。小杉所属のユールゴーデンはパフォスと、森下所属のレギア・ワルシャワはモルデと相まみえる。ラウンド16はファーストレグが3月6日、セカンドレグが翌週の13日に開催される。なお、リーグフェーズで上位8位以内に入ったチームは、セカンドレグをホームで戦うことができる。▼開催日時ファーストレグ:3月6日(木)セカンドレグ:3月13日(木)▼対戦カード※左側がファーストレグを、右側がセカンドレグをホームで開催【1】 ベティス(スペイン) vs ヴィトーリア・デ・ギマランイス(ポルトガル)【2】 ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) vs サークル・ブルッヘ(ベルギー)【3】 ツェリェ(スロベニア) vs ルガーノ(スイス)【4】 パナシナイコス(ギリシャ) vs フィオレンティーナ(イタリア)【5】 コペンハーゲン(デンマーク) vs チェルシー(イングランド)【6】 モルデ(ノルウェー) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)【7】 パフォス(キプロス) vs ユールゴーデン(スウェーデン)【8】 ボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) vs ラピード・ウィーン(オーストリア)▼開催日時ファーストレグ:4月10日(木)セカンドレグ:4月17日(木)▼対戦カード【9】 【1】の勝者 vs 【2】の勝者【10】 【3】の勝者 vs 【4】の勝者【11】 【5】の勝者 vs 【6】の勝者【12】 【7】の勝者 vs 【8】の勝者▼開催日時ファーストレグ:5月1日(木)セカンドレグ:5月8日(木)▼対戦カード【13】 【9】の勝者 vs 【10】の勝者【14】 【11】の勝者 vs 【12】の勝者▼開催日時5月28日(水)▼会場ヴロツワフ・シュタディオン(ヴロツワフ/ポーランド)▼対戦カード【13】の勝者 vs 【14】の勝者