織田信成

織田信成が21日、ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都西東京市)で『プリンスアイスワールド 2024-2025 A NEW PROGRESS BROADWAY ROCKS! 東京公演』初日公演に登場した。

2度目の現役引退後、初のアイスショー出演となる。「少し解放されたよう気持ちもあって、改めてファンの方に感謝の気持ちを込めて滑れたと思います」

ピエロのメイクと衣装で「Send in the Clowns(From A Little Night Music)」を携えた新しいプログラムに臨んだ。「ピエロのプログラムを滑ってみたいと思っていました。優しい雰囲気を込めました」

2度目の現役生活最後となった今年1月開催の「国スポ」から1カ月が経とうとしている。「実はひざも腰も痛くなくて絶好調。国スポは満足できる演技ではなかったので悔しくてもう1回試合に出たいという気持ちもあって、正直寂しさもあります。でもこの2年間楽しくスケートを滑らせてもらえたので、その思いや勉強になったところをアイスショーに還していきたい」

東京公演は、同所で24日までの4日間、全8公演が行われる。