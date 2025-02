素材はポリエステル100％！MAJUN OKINAWA『Eternal』レーベルの2025年新作アイテム

「MAJUN OKINAWA」は、『Eternal』レーベルの2025年新作アイテムを公式オンラインストアにて毎週金曜に公開します。

「MAJUN OKINAWA」は、『Eternal』レーベルの2025年新作アイテムを公式オンラインストアにて毎週金曜に公開。

今季注目のアイテムは、上品ながらも随所に沖縄っぽさが漂うメンズシャツ&レディースブラウス。

春夏のコーディネートに困らない豊富なデザインラインナップが揃っています。

■『Eternal(エターナル)』

先進の機能や素材で快適性を追求しています。

TPOに応じた着回しが自由にできる定番のデザインで、お求めやすい価格や豊富なラインナップから選ぶ楽しさも魅力です。

■新作ピックアップ

【サマータイム】

沖縄の夏をイメージしたカラフルで華やかなデザインが特徴。

アセロラや南国植物をモチーフに、ジャガード織で凹凸のある繊細な柄を表現し、奥行きを感じさせる配色でアート作品のような仕上がりになっています。

素材にはポリエステル100%の高機能素材「セオ・アルファ」を使用し、丈夫でシワになりにくく、快適な着心地を実現。

この一着で、沖縄の夏の爽やかさとエレガンスを楽しめるシャツです。

サマータイム

販売価格:14,850円(税込)

https://www.majun-okinawa.jp/c/mens/FEM05013S

【ダイビングジンベエ】

沖縄の海を悠々と泳ぐジンベエザメをモチーフにした、クールで大胆なデザインのボタンダウンシャツ。

海の生き物を繊細なラインタッチで表現し、爽やかな配色が夏らしさを演出します。

ジャガード織の立体的な生地にはリサイクルポリエステルを使用し、上品な光沢感とシワになりにくいイージーケア性を兼ね備えています。

洗練された印象を与え、オン・オフ問わず活躍する一着。

リゾートシーンにもぴったりな、沖縄の魅力を感じられるシャツです。

ダイビングジンベエ

販売価格:13,750円(税込)

https://www.majun-okinawa.jp/c/mens/FEM16013S

【琉球列島絵図】

琉球列島の島々を古地図風にアレンジした、細部までこだわったデザインのボタンダウンシャツ。

地図の中に城跡の外観を取り入れ、下前立てにはシーサーや紅型風の三大名花を隠し柄として施し、さりげなく沖縄らしさを演出しています。

爽やかな薄地とシックな濃地の配色展開で、さらっとしたドライタッチのポリエステル素材を使用し、吸水性が高くシワになりにくいのも魅力。

沖縄の美しさと歴史を、一枚のシャツに閉じ込めました。

琉球列島絵図

販売価格:15,950円(税込)

https://www.majun-okinawa.jp/c/mens/FEM02013H

【ビブラントフルーツ】

パッションフルーツとストレリチアをモチーフにした華やかなデザインが特徴。

大胆で上品な柄のメリハリが洗練された印象を与え、隠し柄のリュウキュウハグロトンボが遊び心をプラスします。

しなやかでとろみのあるマットな質感の素材は肌触りが良く、シワになりにくいのでお手入れも簡単。

開襟デザインが首元を美しく見せ、オフィスカジュアルからカジュアルコーデまで幅広く活躍します。

夏の装いに彩りを添える一着です。

ビブラントフルーツ

販売価格:10,780円(税込)

https://www.majun-okinawa.jp/c/ladies/FEL42163H

【ブライトリーサラサ】

月下美人、ハイビスカス、プルメリアを更紗風に描いた、エレガントで華やかなブラウス。

細やかなタッチと鮮やかな配色が上品な印象を与え、オン・オフ問わず活躍します。

ハリ感と柔らかさを兼ね備えた生地にシケ模様が施され、上品な風合いを演出。

ポリエステル高混率のイージーケア素材で、お手入れも簡単です。

開襟デザインが程よい抜け感をプラスし、アクセサリーやボトムスと組み合わせて幅広いスタイルを楽しめる一着です。

ブライトリーサラサ

販売価格:10,780円(税込)

https://www.majun-okinawa.jp/c/ladies/FEL43163H

【カラフルガーデン】

沖縄の庭園を思わせる華やかなデザインのブラウス。

ハイビスカスやブーゲンビリアなどの花々をモチーフに、優雅なストライプを表現し、繊細で洗練された印象を与えます。

隠れたミツバチのデザインが遊び心をプラス。

シルクタッチのポリエステル素材は軽やかで微光沢があり、肌離れが良くシワになりにくいのも魅力です。

フレアスリーブと小さめの襟が上品な雰囲気を演出し、オフィスカジュアルからエレガントな装いまで幅広く活躍する一着です。

カラフルガーデン

販売価格:10,780円(税込)

https://www.majun-okinawa.jp/c/ladies/FEL41163H

