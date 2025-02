チェルシーはラウンド16でコパンハーゲンと対戦！ 小杉啓太のユールゴーデンはパフォスと【ECL】

21日、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)2024-25のラウンド16組み合わせ抽選会が実施された。今シーズンから新フォーマットとなったECLは、各チームが6試合を異なるチームと戦う1つのリーグ方式に。上位8チームがラウンド16にストレートインとなり、9位から24位の16チームがプレーオフでラウンド16を目指した。日本人選手では、DF渡辺剛、MF伊藤敦樹のヘントはプレーオフでレアル・ベティスの前に敗退。ラウンド16に進んでいたユールゴーデンのDF小杉啓太のみが勝ち残っている。

◆ラウンド16

◆準々決勝

◆準決勝

◆決勝

グループステージを首位で終えたチェルシーは、デンマークの名門・コペンハーゲンと、小杉のユールゴーデンはパフォスとの対戦が決定した。またフィオレンティーナはパナシナイコスと対戦する。ラウンド16の1stレグは3月6日、2ndレグは同13日に開催。準々決勝は4月10日、17日、準決勝は4月1日、8日、決勝は5月28日となっている。※左が1stレグホーム【1】ーレアル・ベティス(15位) vs ヴィトーリア・ギマランイス(2位)【2】ーヤギエロニア(9位) vs セルクル・ブルージュ(8位)【3】ーNKツェリェ(21位) vs ルガーノ(6位)【4】ーパナシナイコス(13位) vs フィオレンティーナ(3位)【5】ーボラツ(20位) vs ラピド・ウィーン(4位)【6】ーパフォス(12位) vs ユールゴーデン(5位)【7】ーモルデ(23位) vs レギア・ワルシャワ(7位)【8】ーコペンハーゲン(18位) vs チェルシー(1位)※左が1stレグホーム【9】ー【1】の勝者 vs 【2】の勝者【10】ー【3】の勝者 vs 【4】の勝者【11】ー【7】の勝者 vs 【8】の勝者【12】ー【5】の勝者 vs 【6】の勝者※左が1stレグホーム【13】ー【9】の勝者 vs 【10】の勝者【14】ー【11】の勝者 vs 【12】の勝者【13】の勝者 vs 【14】の勝者