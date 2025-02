【コンバースジャパン×星街すいせいさん コラボシューズ】2月22日 発売予定価格: ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei 11,000円 ALL STAR OX/ Hoshimachi Suisei 13,200円

キャンバス生地で仕立てられたローテクスニーカーといえば!のブランド「CONVERSE」と、ホロライブプロダクション所属のバーチャルタレント・星街すいせいさんとのコラボシューズ2種が発表となった。星詠み(星街すいせいさんのファン)たち必見となるコラボシューズは、エービーシー・マート(ABC-MART)より2月22日に発売される。

その発売前日である2月21日には、ローンチ記念パーティーが「TRUNK BAR」にて行なわれた。本稿では、コラボシューズの実物展示や特別なフォトスポットの設置、星街すいせいさんに楽曲を提供しているTAKU INOUE氏のDJプレイなども行なわれたパーティーの模様をレポートしていく。

パーティー会場となったのは、東京都渋谷区神宮前にある「TRUNK BAR」。個人的には滅多に縁のない縁のないイケイケな雰囲気だ

“星詠み”必見のコラボシューズ2種の実物を一足先にお披露目!

このたび登場するコラボシューズは、ハイカットモデルの「ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei」(13,200円)と、ローカットモデルの「ALL STAR OX / Hoshimachi Suisei」(11,000円)。どちらも「CONVERSE」を代表する人気の型「ALL STAR」であり、いわずもがな“星”街すいせいさんとの共通点を感じさせるプロダクトだ。

「ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei」は、これまで星街すいせいさんが世に放ってきた音源の“ジャケ写”をランダムプリントしたアッパーを使用。これまで星街すいせいさんが歩んできた道のりを感じられるだけでなく、モザイクアートのような趣もある品だ。アウトソールには、宇宙をモチーフとしたブルーのクリアラバーが採用されている。

「ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei」は分かりやすく星詠みであることをアピールできるが、モザイクアートのように溶け込むデザインなので意外と色んなファッションに合わせやすそうな印象を抱いた

一方、日常使いしやすいローカットモデル「ALL STAR OX / Hoshimachi Suisei」は、星街すいせいさんのイメージカラーである水色でまとめられている。そのなかにも、トウキャップにはホロライブ0期生であることを示す 「hololive generation 0」と、デビュー日である「20180322」をプリントしていたり、タン裏にはライブのスタッフパスにアーティストのサインが書かれたかのような特別なデザインを仕込むなど、通好みな工夫が光る。

「ALL STAR OX / Hoshimachi Suisei」はパッと見ではそれとは気づかない、“粋”を楽しむ一品となっている。これから訪れる春のお出かけに履いて行きたくなるカラーリングだ

“ゴッテム”フォトを撮れるスポット展開やTAKU INOUE氏のDJプレイも!

コラボシューズの実物展示のほかには、この日のためだけに用意されたというフォトスポットも来場者たちの注目を集めていた。正面にはコラボシューズを着用した星街すいせいさんを描いた2種のキービジュアルを大きく配置し、その前には著名なショップにもあるような、スニーカーの箱を模したチェアも鎮座。反対側の壁には、一面にコラボシューズがディスプレイされていた。

有名ショップのように“ゴッテム”(スニーカーをゲットすること)フォトを撮れるスポット。多くの星詠みたちにもここで写真を撮る楽しさを味わってほしいが、この日限りだというから残念だ

パーティーの終盤では、TAKU INOUE氏がDJプレイで会場を沸かせた。「comet」や「夜を待つよ」、そしてキラーチューンである「Stellar Stellar」や「ビビデバ」に繋いでいき、まるで燦然と輝く星空に包まれたかのような一夜を演出した。

特別に仕立てられたDJブースに立つTAKU INOUE氏。個人的には「Stellar Stellar」のサビにはジャズのスピリットを感じるので、今回の会場のように雰囲気たっぷりなバーで聴くとまた格別だ

「ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei」「ALL STAR OX / Hoshimachi Suisei」はともにABCマートの一部店舗及びオンラインストアにて2月22日発売予定。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

