SE構法でつくる圧倒的な空間演出を体験！ハウスクラフト「SE構法を用いたモデルハウス」

ハウスクラフトは、SE構法を用いたモデルハウスを津市の総合展示場内にオープンしました。

ハウスクラフトは、SE構法を用いたモデルハウスを津市の総合展示場内にオープン。

SE構法とは、構造性能の安定した構造用集成材を特殊な接合金物を用いることで木造でありながら、自由な空間デザインと高い耐震性能を両立することができる木造建築技術です。

「大空間」や「吹き抜け」、「大きな窓からたくさんの光を取り入れた明るいお家に住みたい」、そんな利用者の想いを叶えることができるこの構法を用いたモデルハウスを紹介することで、今まで木造では難しいとされていた大空間での理想の暮らしを叶えるお手伝いします。

お家づくりは完成して終わりではなく、完成してからが本当のスタート。

だからこそ安心安全に長く住めるお家づくりをしています。

■幸せな家づくりをより多くのご家族に広めたい

ハウスクラフトは一人の大工から始まった工務店。

大工だった代表の遠藤は、真心を込めて家を造りあげていく中で気づいた、ひとつの大切な答えがあります。

それは「ただ家を造るということではなくそこに住まう家族の幸せな未来をつくることにある。」ということ。

そこに住まう家族が、今までよりもっと幸せを感じ、笑顔の絶えない家庭を築く。

そして、一生に残る「最高の思い出」をつくることができるよう、幸せな未来をつくる手伝いがしたい。

この強い想いと、施主様や協力業者様、ハウスクラフトにかかわる皆さまのおかげで連続増収東海4県 No.1になるまでの会社へと成長してきました。

■モデルハウス概要

・構法・構造: SE構法

・延床面積 : 233.84m2(1階:111.79m2、2階:122.05m2)

・電話 : 059-253-1110

・営業時間 : 10時〜19時

・定休日 : 水曜日

