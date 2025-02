年に2回だけのお得な割引や限定商品が勢ぞろい！アオイ「アオイカーニバル大阪」

アオイは、ザ・リッツ・カールトン大阪にてスプリング&サマーセール【アオイカーニバル大阪】を2025年3月20日(木・祝)の1日限定で開催します。

アオイ「アオイカーニバル大阪」

■セール概要

開催期間 :2025年3月20日(木・祝)

開催場所 :ザ・リッツ・カールトン大阪 2階 ザ・グランドボールルーム

お申し込み:来場をご希望の方は下記アオイカーニバル大阪特設URLより、

招待状のお申し込みをお願いします。

老舗輸入会社の恒例、春と秋、年に2回だけのインポートブランドセールです。

特別な割引や限定販売商品を多数用意しています。

■注目ポイント

限定商品 :当日だけのスペシャルプライスでの出品あり

特別イベント:会場にて税込み5万円以上購入した方に、数量限定で粗品をプレゼントします。

(公式LINEのお友達又は、Instagramのフォローお願いします)

受け取り方法:お帰りの際、受付にてLINEまたはInstagramの画面と購入レシートをご提示ください。

洗練された大人の装いに!

この組み合わせ、注目間違いなし!

開催日だけのスペシャルプライス(2)

■詳細情報と最新情報

セールに関する詳細情報や最新情報は、同社ウェブサイトまたは公式SNSを確認してください。

