土地売買契約締結！ケン・コーポレーション「みなとみらい21中央地区60・61街区」

ケン・コーポレーション、SMFLみらいパートナーズ、鹿島建設、学校法人岩崎学園の4社は、2024年2月9日付「「みなとみらい21中央地区60・61街区」の事業予定者に選定」にて案内の通り、「みなとみらい21中央地区60・61街区」の事業予定者に選定されています。

ケン・コーポレーション「みなとみらい21中央地区60・61街区」

ケン・コーポレーション、SMFLみらいパートナーズ、鹿島建設、学校法人岩崎学園の4社は、2024年2月9日付「「みなとみらい21中央地区60・61街区」の事業予定者に選定」にて案内の通り、「みなとみらい21中央地区60・61街区」の事業予定者に選定。

今般、本街区の開発を目的としてMM60・61特定目的会社(TMK)を設立し、2025年1月31日に横浜市と「みなとみらい21中央地区60・61街区」に関する基本計画協定を締結しました。

その上で、横浜市との間で、2025年2月20日に同街区の土地売買契約を締結し、「みなとみらい21中央地区60・61街区」開発事業者となりましたことを発表。

【計画概要】

所在地 :横浜市西区みなとみらい六丁目2番1ほか

敷地面積:23,129.30m2

延床面積:[西棟]約25,000m2 [東棟]約131,000m2

用途 :[西棟]学校 [東棟]事務所、店舗、ミュージアム、ホテル

構造規模:[西棟]鉄骨造、地下1階・地上13階

[東棟]鉄骨造、地下1階・地上26階

工期 :2026年〜2029年(予定)

※計画概要・完成イメージは発表日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。

