2大人気カエルキャラクター「けろけろけろっぴ×かえるのピクルス」の可愛いコラボアイテムの新作情報が到着! 今度は「ほわっと光るライト」です。大人気のキャラクター「けろけろけろっぴ」と「かえるのピクルス」がマスコットライトになってカプセルトイに登場! 夢のコラボレーション、Wカエル可愛いアイテムは必見ですよ〜。今回のアイテムは、カプセルトイ「けろけろけろっぴ×かえるのピクルス ほわっと光るライト」。おすわり姿や長靴に入り込んだスタイルの小さなマスコット型ライトで、名前の通り優しい光で淡く光るのがポイント。「おすわり」では、レインコートを着用しており、それぞれお互いの顔が描かれているフードをかぶっていてとてもかわいい! デザインは全部で6種類ラインナップされています。仲の良さそうなおそろいスタイルのマスコットたちは、並べてフィギュアとしてお楽しみいただけます♪ 集めて並べて一斉に光らせるのも良さそう。お部屋の可愛いミニインテリアとしてどうぞ!(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128(C) 1994 NAKAJIMA CORPORATION