ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ小売売上高（12月）
予想 1.6% 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.7%（コア・前月比)
23:30
レーンECBチーフエコノミスト、国際経済学研究センター（FIW）で欧州経済について講演
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）
予想 N/A 前回 51.2（製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 52.9（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 52.7（コンポジットPMI・速報値)
22日
00:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）
予想 N/A 前回 67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)
米中古住宅販売件数（1月）
予想 416.0万件 前回 424.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -2.1% 前回 2.2%（中古住宅販売件数・前月比)
1:30
ジェファーソンFRB副議長、中央銀行のコミュニケーションについて講演（質疑応答あり）
2:30
マックレム・カナダ中銀総裁、講演
4:10
マックレム・カナダ中銀総裁、記者会見
23日（日）
ドイツ総選挙
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（12月）
予想 1.6% 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.7%（コア・前月比)
23:30
レーンECBチーフエコノミスト、国際経済学研究センター（FIW）で欧州経済について講演
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）
予想 N/A 前回 51.2（製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 52.9（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 52.7（コンポジットPMI・速報値)
22日
00:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）
予想 N/A 前回 67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)
米中古住宅販売件数（1月）
予想 416.0万件 前回 424.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -2.1% 前回 2.2%（中古住宅販売件数・前月比)
1:30
ジェファーソンFRB副議長、中央銀行のコミュニケーションについて講演（質疑応答あり）
2:30
マックレム・カナダ中銀総裁、講演
4:10
マックレム・カナダ中銀総裁、記者会見
23日（日）
ドイツ総選挙
※予定は変更されることがあります。