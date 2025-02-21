22:30
カナダ小売売上高（12月）
予想　1.6%　前回　0.0%（前月比)　
予想　N/A　前回　-0.7%（コア・前月比)

23:30
レーンECBチーフエコノミスト、国際経済学研究センター（FIW）で欧州経済について講演

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）
予想　N/A　前回　51.2（製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　52.9（非製造業PMI・速報値)　
予想　N/A　前回　52.7（コンポジットPMI・速報値)

22日
00:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）
予想　N/A　前回　67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)

米中古住宅販売件数（1月）
予想　416.0万件　前回　424.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-2.1%　前回　2.2%（中古住宅販売件数・前月比)

1:30
ジェファーソンFRB副議長、中央銀行のコミュニケーションについて講演（質疑応答あり）

2:30
マックレム・カナダ中銀総裁、講演

4:10
マックレム・カナダ中銀総裁、記者会見

23日（日）
ドイツ総選挙

※予定は変更されることがあります。