ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

カナダ小売売上高（12月）

予想 1.6% 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.7%（コア・前月比)



23:30

レーンECBチーフエコノミスト、国際経済学研究センター（FIW）で欧州経済について講演



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）

予想 N/A 前回 51.2（製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 52.9（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 52.7（コンポジットPMI・速報値)



22日

00:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）

予想 N/A 前回 67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)



米中古住宅販売件数（1月）

予想 416.0万件 前回 424.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -2.1% 前回 2.2%（中古住宅販売件数・前月比)



1:30

ジェファーソンFRB副議長、中央銀行のコミュニケーションについて講演（質疑応答あり）



2:30

マックレム・カナダ中銀総裁、講演



4:10

マックレム・カナダ中銀総裁、記者会見



23日（日）

ドイツ総選挙



※予定は変更されることがあります。

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