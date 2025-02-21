　21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比変わらずの3万8790円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値3万8776.94円に対しては13.06円高。出来高は2248枚となっている。

　TOPIX先物期近は2735ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は1.53ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38790　　　　　　+0　　　　2248
日経225mini 　　　　　　 38790　　　　　　+0　　　 65597
TOPIX先物 　　　　　　　　2735　　　　　　+0　　　　2901
JPX日経400先物　　　　　 24715　　　　　　-5　　　　 116
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　　+2　　　　 101
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース