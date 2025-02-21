21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比変わらずの3万8790円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値3万8776.94円に対しては13.06円高。出来高は2248枚となっている。



TOPIX先物期近は2735ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は1.53ポイント安で推移。





○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38790 +0 2248

日経225mini 38790 +0 65597

TOPIX先物 2735 +0 2901

JPX日経400先物 24715 -5 116

グロース指数先物 678 +2 101

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

